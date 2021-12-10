سياسة
2 دقيقة قراءة
"الاتحاد التونسي للشغل" يعد مشروعاً لتجاوز الأزمة السياسية.. ما التفاصيل؟
الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي يعلن عن مشروع يعده الاتحاد للخروج من الأزمة السياسية التي تعيشها البلاد، سيعرض قريباً على الرأي العام. والسبت الماضي، دعا الطبوبي، إلى إجراء حوار وطني شامل لإعادة البلاد لمسارها الديمقراطي.
"الاتحاد التونسي للشغل" يعد مشروعاً لتجاوز الأزمة السياسية.. ما التفاصيل؟
الطبوبي قال إن الاتحاد ليس لديه خلافات مع سعيد وهو يدعم المسار التصحيحي شريطة وضوح الرؤية / AFP
10 ديسمبر 2021

كشف الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي، الجمعة، عن مشروع يعده الاتحاد للخروج من الأزمة السياسية التي تعيشها البلاد، سيعرض قريباً على الرأي العام.

جاء ذلك في كلمة للطبوبي خلال إشرافه على ندوة حول "إصلاح منظومة التعليم العالي"، تنظمها الجامعة العامة للتعليم العالي والبحث العلمي التابعة للاتحاد، اليوم وغداً السبت، بمدينة الحمامات، شمال شرقي تونس.

وأفاد الطبوبي، بأن "الاتحاد ليس لديه أية خلافات مع رئيس الجمهورية (قيس سعيد) وهو يدعم المسار التصحيحي شريطة وضوح الرؤية الإصلاحية وتشريك القوى الوطنية الفاعلة في البلاد في المسار مشاركة فعالة".

وأضاف: "الاتحاد بصدد إعداد مشروع وتصور (حول الخروج من الأزمة السياسية التي تعيشها البلاد) سيعرض قريبا على الهياكل المسيرة للمنظمة والرأي العام"، دون مزيد من التفاصيل حول المشروع.

وتابع: "الاتحاد يدعم مبدأ الانطلاق في إصلاح المنظومة التربوية والصحية والجامعية من أجل مصلحة البلاد ومصلحة الأجيال القادمة".

والسبت الماضي، دعا الطبوبي، في كلمة له بمناسبة الذكرى الـ69 لاغتيال الزعيم النقابي فرحات حشّاد، بساحة القصبة وسط العاصمة، إلى إجراء حوار وطني شامل لإعادة البلاد لمسارها الديمقراطي.

وحذر من أن "كل المؤشرات تنذر بخطر داهم جراء فشل سياسي وغياب برنامج يخرج البلاد من النفق الذي تمر به".

وتعيش تونس منذ 25 يوليو/تموز الماضي، أزمة سياسية حادة حين بدأ الرئيس سعيّد اتخاذ إجراءات "استثنائية". وترفض غالبية القوى السياسية بالبلاد تلك القرارات، وتعتبرها "انقلاباً على الدستور"، بين ما تؤيدها قوى أخرى ترى فيها "تصحيحاً لمسار ثورة 2011"، التي أطاحت بالرئيس آنذاك، زين العابدين بن علي.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us