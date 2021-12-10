قال مسؤول كبير في الاتحاد الأوروبي،الاثنين، إن التكتل الأوروبي سيفرض عقوبات على الشركة الروسية الخاصة للتعاقدات العسكرية مجموعة فاغنر وثلاثة كيانات روسية أخرى وسبعة أو ثمانية أفراد.

وكان نواب البرلمان الأوروبي قد دعوا في بيان صدر عن البرلمان الشهر الماضي دول الاتحاد لفرض عقوبات على مجموعة "فاغنر" الروسية وعملائها، تشمل تجميد الأصول وحظر السفر.

وعزا البرلمان الأوروبي ذلك إلى أن "مجموعة فاغنر حاضرة في العديد من نزاعات العالم، سيما في أوكرانيا وسوريا والسودان وموزمبيق وليبيا وإفريقيا الوسطى وفنزويلا".

وأوضح البيان أن "أنشطة فاغنر تتوافق مع توسيع روسيا لمنطقة نفوذها، لذلك من المحتمل جداً أن تكون موسكو مسؤولة عن التمويل والتدريب والإدارة والقيادة التشغيلية للمجموعة شبه العسكرية".

ويعمل مرتزقة "فاغنر" الروسية في جمهورية إفريقيا الوسطى والسودان وليبيا وموزمبيق، من أجل تدريب الجيوش المحلية وحماية الشخصيات المهمة ومحاربة المتمردين أو الجماعات الإرهابية وحماية مناجم الذهب والألماس واليورانيوم في النقاط الساخنة.

كما تنتشر مجموعة "فاغنر" في شبه جزيرة القرم وشرق أوكرانيا منذ عام 2014.

وفي وقت سابق قال أكثر من 12 شخصاً لهم علاقات بمجموعة فاغنر لرويترز، إن الشركة نفذت عمليات قتالية سرية نيابة عن الكرملين في أوكرانيا وليبيا وسوريا، فيما تنفي روسيا ذلك.