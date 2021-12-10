سياسة
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جنرال أوكراني: لا يمكننا صد هجوم واسع النطاق من روسيا دون موارد غربية
شدد رئيس جهاز المخابرات العسكرية الأوكرانية الجنرال كيريلو بودانوف، الجمعة، على أن بلاده لن تكون قادرة على صد هجوم عسكري روسي واسع النطاق إذا لم يتوفر دعم أو موارد من الدول الغربية.
جنرال أوكراني: لا يمكننا صد هجوم واسع النطاق من روسيا دون موارد غربية
صحيفة "واشنطن بوست" قالت الأسبوع الماضي إن روسيا تستعد لشن هجوم على أوكرانيا يشارك فيه ما يصل إلى 175 ألف جندي / Reuters
10 ديسمبر 2021

قال رئيس جهاز المخابرات العسكرية الأوكرانية الجنرال كيريلو بودانوف، الجمعة، إن بلاده لن تكون قادرة على صد هجوم عسكري روسي واسع النطاق بدون دعم وموارد من الدول الغربية.

وقال بودانوف لصحيفة نيويورك تايمز الأمريكية "لسوء الحظ، يجب أن تكون أوكرانيا موضوعية في هذه المرحلة. لا توجد موارد عسكرية كافية لصد هجوم واسع النطاق من جانب روسيا – حال حدوثه - بدون دعم القوات الغربية".

وأوجز الجنرال بودانوف رؤيته الكابوسية لغزو روسي يبدأ بضربات جوية وهجمات صاروخية تستهدف في البداية مستودعات الذخيرة والقوات الرابضة بالخنادق.

وقال إن الجيش الأوكراني سيصبح عاجزاً بسرعة كبيرة، وقيادته غير قادرة على تنسيق الدفاع وإمداد الجبهة. وبعد ذلك، قال إن المسؤولية ستقع على عاتق قادة الخطوط الأمامية لمواصلة القتال بمفردهم.

وتابع: "سوف يصمدون ما دام هناك رصاص. سيكونون قادرين على استخدام ما في حوزتهم، لكن صدقوني بدون ذخائر، لا يوجد جيش في العالم يمكنه الصمود".

وكانت صحيفة "واشنطن بوست" قد قالت الأسبوع الماضي إن روسيا تستعد لشن هجوم على أوكرانيا يشارك فيه ما يصل إلى 175 ألف جندي اعتباراً من العام المقبل، مشيرة إلى أن صور الأقمار الصناعية تظهر تحرك قوات روسية باتجاه أوكرانيا من مناطق بعيدة مثل سيبيريا".

وأجرى الرئيس الأمريكي جو بايدن في وقت سابق من الأسبوع الحالي محادثات عبر الفيديو مع الرئيس الروسي فلادمير بوتين، وقال إنه هدد موسكو بعقوبات غير مسبوقة في حال تحركت عسكرياً ضد أوكرانيا.

وكانت انتفاضة شعبية في أوكرانيا قد أطاحت بالنظام المدعوم من موسكو في عام 2014، وبعد ذلك ضمت موسكو شبه جزيرة القرم فيما تتواجه القوات الأوكرانية مع انفصاليين مدعومين من روسيا في شرق أوكرانيا، وأدى هذا النزاع إلى مقتل 13 ألف شخص.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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