قالت صحيفة "هآرتس" العبرية في تقرير أعده الصحفي يهوشع براينر، إنه عقب نجاح الأسرى الفلسطينيين الستة، ومعظمهم من أصحاب الأحكام العالية والمؤبدات في تحرير أنفسهم من سجن "جلبوع" شديد الحراسة، اشتكى أسرى فلسطينيون من مهاجمة السجانين لهم وضربهم بالركل واللكم، وسكب المياه الساخنة جداً على أحدهم.

وعقب عملية الهروب وأثناء نقل أسرى سجن جلبوع إلى سجن شطة، في محاولة لترهيب أسرى سجن جلبوع والتعبير لهم عن رغبتهم في الانتقام، خاطب سجانون إسرائيليون، أسرى سجن جلبوع أثناء نقلهم إلى سجن شطة عقب عملية الهروب: "اليوم لا يوجد قانون ولا قاض".

كان نادي الأسير الفلسطيني قد أعلن في بيان صحفي في الثامن من سبتمبر/أيلول، أن وحدات خاصة إسرائيلية قد اقتحمت قسم 3 بسجن جلبوع، ونكّلت بالأسرى وشرعت بعملية نقل عدد منهم إلى سجن "شطة".

شهادات الأسرى

تقول "هآرتس"، إن التحقيقات التي أجريت مع عدد من السجانين في سجن "شطة"، أكدت أنهم قاموا "بضرب الأسرى الذين جرى نقلهم إلى هناك”.

إذ وثقت كاميرات الحماية، بشكل جزئي، ضرب 3 ضباط الأسرى بالأيدي وبالعصي".

وفي شهاته قال الأسير الفلسطيني أحمد قنبع، المعتقل حالياً لدى الاحتلال، إنه "جرى نقل جميع الأسرى إلى غرفة فارغة وهم مكبلون، وعدد منهم حفاة".

مضيفاً "رفع السجانون أيدينا ودفعونا وكبلوا أيدينا بأصفاد حديدية، وبعد خروجي من سيارة النقل، كان بانتظاري ضابط اسمه زاهر، سحبني من الأصفاد وبدأ يضربني بشكل وحشي على رأسي ووجهي وظهري وجوانبي، كما ضربني على عيني اليسرى، وبقيت منتفخة لفترة طويلة".

وأوضح أنه لا يتذكر إذا كان الضرب بالعصا أو بيده من شدة توالي الضربات.

ضرب ونوم على الأرض

من جانبه قال الأسير ليلي أبو رجيلة، المتحدث باسم أسرى قسم "3" في سجن جلبوع: "قامت قوات كبيرة من السجانين، برش الأسرى في الغرفة بغاز الفلفل، وجرى إخراجهم جميعاً من الغرف وهم مكبلون، وسحبوني ورفعوا يدي إلى الخلف بصورة كان فيها رأسي نحو الأسفل، وضربوني على رقبتي".

وأكد أبو رجيلة، أن السجانين قالوا للأسرى، "اليوم لا يوجد قانون أو حساب"، منوهاً إلى أنه مع وجود الضابط زاهر، "كل من نزل من السيارة من الأسرى أخذ نصيبه من الضرب، وكل الأسرى وصلوا إلى القسم وهم مصابون ومكبلون".

وقال إن “40 أسيراً ناموا على فرشات على الأرض لمدة شهر وبعد أسبوع من ذلك جرى نقلهم لتلقي العلاج الطبي".