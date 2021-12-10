أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة اليد، مساء الخميس تأجيل بطولة كأس أمم إفريقيا 2021 المقررة في المغرب، بعد ساعات من انسحاب الجزائر احتجاجاً "على إجراء مباريات الدورة في مدينتي كلميم والعيون بالصحراء"، حسبما أفادت وسائل إعلام جزائرية.

وتعزز الخطوة المفاجئة التوتر الحاصل بين البلدين، بعدما قطعت الجزائر علاقتها الدبلوماسية مع المغرب ومنعت تحليق الطائرات المغربية عبر أجوائها.

ورغم أن التوقعات بفرض الاتحاد الإفريقي لكرة اليد، عقوبات شديدة على منتخب الجزائر المنسحب من البطولة القارية، جاء القرار بالتأجيل بعد اجتماع طارئ عقدته اللجنة التنفيذية للاتحاد.

وكانت الدورة ستجرى بدءاً من 13 وحتى 23 يناير/كانون الثاني المقبل في المغرب.

وأوضح بيان صادر عن الاتحاد أنه سيتناول قضية دورة المغرب بشكل معمّق في اجتماعه المقبل يوم 28 ديسمبر/كانون الأول الجاري.