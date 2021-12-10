سياسة
2 دقيقة قراءة
لبنان.. قتلى وجرحى بانفجار ذخائر في مخيم للاجئين الفلسطينيين
كشفت وسائل إعلام لبنانية وشهود عيان، عن سقوط عدد من القتلى والجرحى، الجمعة، جراء انفجار ضخم هز مخيم برج الشمالي للاجئين الفلسطينيين جنوبي لبنان.
لبنان.. قتلى وجرحى بانفجار ذخائر في مخيم للاجئين الفلسطينيين
لبنان.. قتلى وجرحى بانفجار ذخائر في مخيم للاجئين الفلسطينيين / Reuters
10 ديسمبر 2021

قالت وسائل إعلام لبنانية وشهود عيان، إن عدداً من القتلى والجرحى سقطوا، الجمعة، جراء انفجار ضخم هز مخيم برج الشمالي للاجئين الفلسطينيين جنوبي لبنان.

وذكرت وكالة الإعلام اللبنانية الرسمية، أن الحادث ناجم عن انفجار ذخيرة في أحد "مراكز حركة حماس وأسفر عن وقوع قتلى وجرحى" دون تحديد عدد.

فيما قال شهود عيان لمراسل الأناضول، إن الانفجار سبقه حريق اندلع في المخيم الواقع قرب مدينة صور جنوبي لبنان.

وأضاف الشهود، أن الجيش اللبناني فرض طوقاً أمنياً مشدداً في محيط المخيم.

وحتى الساعة (20:40) ت.غ لم تصدر السلطات اللبنانية أو حركة "حماس" أي تعقيب بشأن الحادث.

ويعيش في المخيم نحو 20 ألف لاجئ وهو واحد من بين 12 مخيماً للاجئين الفلسطينيين في لبنان البالغ عددهم 200 ألف وفق الأمم المتحدة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us