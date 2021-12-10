قالت وسائل إعلام لبنانية وشهود عيان، إن عدداً من القتلى والجرحى سقطوا، الجمعة، جراء انفجار ضخم هز مخيم برج الشمالي للاجئين الفلسطينيين جنوبي لبنان.

وذكرت وكالة الإعلام اللبنانية الرسمية، أن الحادث ناجم عن انفجار ذخيرة في أحد "مراكز حركة حماس وأسفر عن وقوع قتلى وجرحى" دون تحديد عدد.

فيما قال شهود عيان لمراسل الأناضول، إن الانفجار سبقه حريق اندلع في المخيم الواقع قرب مدينة صور جنوبي لبنان.

وأضاف الشهود، أن الجيش اللبناني فرض طوقاً أمنياً مشدداً في محيط المخيم.

وحتى الساعة (20:40) ت.غ لم تصدر السلطات اللبنانية أو حركة "حماس" أي تعقيب بشأن الحادث.

ويعيش في المخيم نحو 20 ألف لاجئ وهو واحد من بين 12 مخيماً للاجئين الفلسطينيين في لبنان البالغ عددهم 200 ألف وفق الأمم المتحدة.