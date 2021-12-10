نجحت تركيا في اختبار إطلاق النار من عدة مسافات متفاوتة، لأول طائرة مُسيرة مسلحة بالليزر في العالم.

وتعد مُسيرة "أرن" المسلحة بالليزر، ثمرة للتعاون المحلي المشترك بين مؤسسة الأبحاث العلمية والتكنولوجية "توبيتاك"، وشركة "أسيس جارد" للإلكترونيات وأنظمة المعلومات، بإشراف من الإدارة العامة للأمن التركية.

في حديثه لوكالة الأناضول، الجمعة، قال الضابط بمديرية الأمن، آيكوت أروغلو، إن "أرن" نجحت في اختبار إطلاق النيران من مسافات (100، 300، 500) متر.

وأضاف أن "أرن هي طائرة مُسيرة مسلحة بالليزر، مهمتها التخلص من القنابل".

وأوضح أن المسيرة المذكورة لديها القدرة على تدمير القنابل المصنعة يدوياً والذخيرة العسكرية من مسافات محددة.

وأشار أروغلو إلى أن المسيرة "أرن" تعد الأولى من نوعها في العالم، وهي إنتاج محلي ووطني خالص.

وتابع: "ستتيح هذه الطائرة لنا التخلص من القنابل والذخيرة العسكرية من مسافات بعيدة دون الحاجة إلى وجود خبراء".