تركيا
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الخارجية التركية تعزي النيجر في ضحايا الهجوم الإرهابي على مسجد جنوب غربي البلاد
قدمت وزارة الخارجية التركية تعازيها في ضحايا الهجوم الإرهابي على مسجد جنوب غربي النيجر، الذي أسفر عن مقتل ما لا يقل عن 44 شخصاً.
الخارجية التركية تعزي النيجر في ضحايا الهجوم الإرهابي على مسجد جنوب غربي البلاد
وزارة الخارجية التركية / TRT Arabi
22 مارس 2025

وقالت وزارة الخارجية التركية في بيان مساء اليوم السبت: “نشعر ببالغ الحزن والأسى لسماع نبأ مقتل أكثر من 40 شخصاً وإصابة عدد كبير في الهجوم الإرهابي الذي وقع أمس الجمعة، في قرية فامبيتا بمنطقة تيلابيري في النيجر”.

وأضافت الخارجية التركية في بيانها: “ندين هذا الهجوم الشنيع، ونتقدم بأحر التعازي لشعب النيجر، ونسأل الله أن يتغمد الضحايا بواسع رحمته، وأن يمن على المصابين بالشفاء العاجل”.

وأعلن وزير الداخلية النيجري محمد تومبا اليوم السبت، مقتل ما لا يقل عن 44 شخصاً في هجوم إرهابي على مسجد جنوب غرب البلاد. وأضاف في تصريح تليفزيوني أن الهجوم وقع الجمعة في قرية فونبيتا بمنطقة كوكورو.

وأشار إلى أن الهجوم تسبب أيضاً في إصابة 13 شخصاً، 4 منهم في حالة خطيرة، مؤكداً أن جماعات تابعة لتنظيم داعش الإرهابي تقف خلف الهجوم. من جهة أخرى، أعلنت الحكومة النيجرية الحداد الوطني لمدة 3 أيام على خلفية الهجوم.

وتتعرض بوركينا فاسو ومالي والنيجر، الواقعة في منطقة الساحل، لهجمات من جماعات تابعة لتنظيم داعش الإرهابي خلال السنوات الأخيرة.

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