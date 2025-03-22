وقالت وزارة الخارجية التركية في بيان مساء اليوم السبت: “نشعر ببالغ الحزن والأسى لسماع نبأ مقتل أكثر من 40 شخصاً وإصابة عدد كبير في الهجوم الإرهابي الذي وقع أمس الجمعة، في قرية فامبيتا بمنطقة تيلابيري في النيجر”.

وأضافت الخارجية التركية في بيانها: “ندين هذا الهجوم الشنيع، ونتقدم بأحر التعازي لشعب النيجر، ونسأل الله أن يتغمد الضحايا بواسع رحمته، وأن يمن على المصابين بالشفاء العاجل”.

وأعلن وزير الداخلية النيجري محمد تومبا اليوم السبت، مقتل ما لا يقل عن 44 شخصاً في هجوم إرهابي على مسجد جنوب غرب البلاد. وأضاف في تصريح تليفزيوني أن الهجوم وقع الجمعة في قرية فونبيتا بمنطقة كوكورو.

وأشار إلى أن الهجوم تسبب أيضاً في إصابة 13 شخصاً، 4 منهم في حالة خطيرة، مؤكداً أن جماعات تابعة لتنظيم داعش الإرهابي تقف خلف الهجوم. من جهة أخرى، أعلنت الحكومة النيجرية الحداد الوطني لمدة 3 أيام على خلفية الهجوم.

وتتعرض بوركينا فاسو ومالي والنيجر، الواقعة في منطقة الساحل، لهجمات من جماعات تابعة لتنظيم داعش الإرهابي خلال السنوات الأخيرة.