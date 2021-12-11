سياسة
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عقب حرمان معلّمة محجّبة عملَها.. ترودو: الباب مفتوح أمام إجراءات قانونية
صرّح مكتب رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو بوجود احتمال اتّخاذ إجراءات قانونية ضد قانون في مقاطعة كيبيك، وذلك تعليقاً على حرمان المقاطعة الكندية معلمة وظيفتها بسبب حجابها الأسبوع الماضي، بموجب قانون جرى سنّه عام 2019.
عقب حرمان معلّمة محجّبة عملَها.. ترودو: الباب مفتوح أمام إجراءات قانونية
مكتب ترودو: لا ينبغي أن يفقد أحد في كندا وظيفته أبداً بسبب ملابسه أو معتقداته الدينية / Getty Images
11 ديسمبر 2021

ترك رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو الباب مفتوحاً أمام احتمال اتّخاذ إجراءات قانونية ضد قانون في مقاطعة كيبيك، حيث حرمت معلمة من وظيفتها بسبب حجابها الأسبوع الماضي.

وقال مكتب ترودو في رسالة عبر البريد الإلكتروني إنّه "لا ينبغي أن يفقد أحد في كندا وظيفته أبداً بسبب ملابسه أو معتقداته الدينية".

وأضافت الرسالة: "لم نغلق الباب أمام أي إجراء في المحكمة مستقبلاً".

وكان الرئيس المؤقّت لمجلس إدارة مدرسة كيبيك الغربية واين دالي قال إنّ معلمة لتلاميذ الصف الثالث في تشيلسي بكيبيك نُقلِتَ إلى عمل مختلف بموجب قانون في المقاطعة يحظر ارتداء الرموز الدينية على موظفي القطاع العام الذين يؤدّون أعمالاً تخولهم سلطة.

وأضاف دالي قائلاً إنّه "يتعرّض منذ ذلك الحين لطوفان من المكالمات الهاتفية ورسائل البريد الإلكتروني غالبيتها العظمى تعارض الخطوة".

وسنّت مقاطعة كيبيك الّتي يتحدّث معظم سكانها اللغة الفرنسية القانون في 2019 بهدف "الحفاظ على العلمانية" في قطاعات الخدمة العامة بها.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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