أكّدت وكالة الأمن الصحي البريطانية أنّ متحوّر فيروس كورونا المستجد "أوميكرون" ينتشر بسرعة في أنحاء البلاد، متوقِّعة أن يصبح سلالة مهيمنة في أنحاء المملكة المتحدة قريباً.

وذكرت الوكالة في أحدث إحاطة فنية بشأن المتحوّر أصدرتها الجمعة أنّ البيانات الحديثة في بريطانيا تؤكّد أنّ "أوميكرون" أكثر قدرة على الانتقال مقارنة بباقي سلالات الفيروس.

وتظهر أحدث البيانات تسجيل 568 إصابة مؤكَّدة أو محتملة في بريطانيا بالمتحوّر "أوميكرون" بدءاً من 8 ديسمبر/كانون الأوّل الجاري مقارنةً بإصابتين فقط قبل أسبوع.

وتوقَّعت الوكالة أن تشهد المملكة تسجيل أكثر من مليون إصابة بالمتحوّر الجديد بنهاية الشهر الجاري حال استمر الاتجاه الحالي ليصبح سلالة مهيمنة بحلول منتصف يناير/كانون الثاني.

وسُجّلَت أول إصابة بسلالة "B.1.1.529" التي أطلقت عليها لاحقاً منظمة الصحة العالمية اسم "أوميكرون"، في بوتسوانا يوم 11 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي لدى مواطن من جنوب إفريقيا، حيث رُصد العدد الأكبر من المرضى.

وصنَّفت منظمة الصحة العالمية هذا المتحوِّر بـ"المثير للقلق"، وفضلاً عن منطقة الجنوب الإفريقي وصلت السلالة إلى مجموعة من الدول الأخرى في مختلف أنحاء العالم بينها هولندا وبلجيكا وبريطانيا وألمانيا وإيطاليا والتشيك وإسرائيل وأستراليا وكندا والولايات المتحدة وروسيا وباكستان واليابان.