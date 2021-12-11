سياسة
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خدمة الركاب وسلامتهم.. "أبيكس" تصنف الخطوط التركية ضمن الأفضل عالمياً
حسب استطلاع رأي أجرته "أبيكس" لتقييم شركات الطيران أعلنت الشركة تصنيفها السنوي لأفضل الناقلات الجوية. وجاءت الخطوط الجوية التركية ضمن الأفضل عالمياً، لما تشتهر به الشركة من مستوى عالٍ من الأمان والكرم وسلامة العلامة التجارية والمأكولات.
خدمة الركاب وسلامتهم.. "أبيكس" تصنف الخطوط التركية ضمن الأفضل عالمياً
تنفِّذ الخطوط الجوية التركية رحلات إلى 325 مطاراً في 320 مدينة بــ127 دولة / AA
11 ديسمبر 2021

حلَّت الخطوط الجوية التركية ضمن أفضل 7 ناقلات جوية عالمياً، حسب ما أعلنت شركة "أبيكس" لتقييم شركات الطيران.

ونشرت شركة "أبيكس" تصنيفها السنوي لأفضل الناقلات الجوية من حيث السلامة والاستدامة والخدمة، وذلك بعد استطلاع تجارب ركاب ومراجعين محترفين.

وتقيّم الشركة مختلف خطوط النقل العالمية عبر جمع استطلاعات الرأي من المسافرين لتقييم تجربة الطيران على عدّة رحلات في كل درجة، وتحدّد جوائزها بعد عام من جمع الاستطلاعات.

وعوَّل الركّاب المشاركون في الاستطلاع أيضاً على الخدمة التي يتلقونها مثل المقاعد في المقصورة والوجبات.

وتفوّقت الخطوط التركية على غيرها من الشركات، لما تشتهر به الشركة من مستوى عالٍ من الأمان والكرم وسلامة العلامة التجارية والمأكولات، وفق ما نقلت صحيفة "بيزنيس إنسايدر".

كما توفّر الخطوط التركية طهاة لتحسين الوجبات للمسافرين المتميزين.

وإضافة إلى الخطوط التركية شملت قائمة "أبيكس" للشركات السبع المتوَّجة شركتَي طيران أخريين من الشرق الأوسط واثنتين من آسيا واثنتين من أوروبا، وهي الخطوطة الإماراتية والقطرية والسعودية واليابانية والملكية الهولندية والسنغافورية.

وكانت مجلة "Conde Nast Traveler" العالمية اختارت الخطوط الجوية التركية ضمن "أفضل 3 خطوط طيران دولية".

وأعلنت المجلة عن نتائجها في شهر أكتوبر/تشرين الأول الماضي، حسب استطلاع رأي أجرته وشارك فيه أكثر من 800 ألف شخص.

يشار إلى أن الخطوط الجوية التركية من ضمن أكثر الخطوط تنظيماً لرحلات إلى دول أخرى، إذ تنفِّذ رحلات إلى 325 مطاراً في 320 مدينة بــ127 دولة، منها 43 دولة في أوروبا و22 في الشرق الأقصى و14 في منطقة الشرق الأوسط و39 في إفريقيا و9 في الأمريكتين.

مصدر:TRT عربي
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