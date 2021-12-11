انطلقت صباح السبت عملية الاقتراع لانتخابات المجالس المحلية (البلديات) في الضفة الغربية.

ومن المفترض أن تجرى الانتخابات حسب معطيات لجنة الانتخابات المركزية في 154 هيئة من أصل 376 هيئة شملتها المرحلة الأولى من الانتخابات.

​​​​​​​وتشير المعطيات إلى أن 162 هيئة محلية ترشحت فيها قوائم انتخابية وحيدة (فوز بالتزكية من دون انتخابات)، في حين لم تترشح أي قائمة في 50 هيئة، وفي 10 هيئات رشح فيها قائمة واحدة دون الحد الأدنى لعدد المرشحين (رفضت).

وتجرى الانتخابات المحلية في الضفة دون قطاع غزة، إذ رفضت "حماس" التي تسيطر على القطاع منذ منتصف 2007 إجراء الانتخابات المحلية.

"حماس" رفضت المشاركة في هذه الانتخابات بسبب ما اعتبرته "تعطيل" السلطة الفلسطينية لمسار الانتخابات الشاملة، وهو ما يعني أنها لن تجرى في غزة.

وفي 22 سبتمبر/أيلول الماضي قالت حركة "الجهاد الإسلامي": "نجدد تأكيد موقفنا السابق الرافض للانتخابات من دون التوافق على برنامج سياسي واضح ومحدد يستند إلى مواجهة الاحتلال ووقف تغوله على شعبنا وأرضنا ومقدساتنا".​​​​​​​

وأصدر مجلس الوزراء الفلسطيني بداية سبتمبر/أيلول قراراً ينص على إجراء انتخابات مجالس الهيئات المحلية على مرحلتين، على أن تعقد المرحلة الأولى في 11 ديسمبر/كانون الأول الجاري والثانية في 26 مارس/آذار 2022.​​​​​​​