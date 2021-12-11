سياسة
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شاهد | الولايات المتحدة.. 50 قتيلاً على الأقل جراء إعصار بولاية كنتاكي
نقلت وسائل إعلام أمريكية عن آندي بيشير حاكم ولاية كنتاكي قوله إن نحو 50 شخصاً لقوا حتفهم بعد اجتياح أعاصير مدمرة الولاية وغيرها من الولايات الأمريكية في وقت متأخر مساء الجمعة واليوم السبت.
شاهد | الولايات المتحدة.. 50 قتيلاً على الأقل جراء إعصار بولاية كنتاكي
قبل كارثة الإعصار اجتاحت عاصفة مستودعاً لشركة أمازون في ولاية إيلينوي الأمريكية الجمعة / Reuters
11 ديسمبر 2021

لقي 50 شخصاً على الأقل حتفهم في كنتاكي بعدما اجتاح إعصار الولاية الواقعة جنوب شرقي الولايات المتحدة، حسبما أعلن الحاكم آندي بيشير في مؤتمر صحفي بساعة مبكرة السبت.

ولحقت أضرار بالكثير من مقاطعات الولاية من جراء الإعصار والرياح المرافقة له التي تجاوزت سرعتها 300 كيلومتر، وفق الحاكم.

وقال: "أخشى أن يكون قد قتل أكثر من 50 شخصاً في كنتاكي... ربما قرابة ما بين 70 و100، الأمر مروّع".

وأوضح أن سقفاً انهار في مصنع للشموع "متسبباً بخسائر بشرية كبيرة" في مدينة مايفيلد.

ووصف الإعصار بأنه "الأشد في تاريخ كنتاكي" مؤكداً أنه "قبل منتصف الليل أَعلنتُ حالة طوارئ".

وجاء الإعصار فيما عاثت عواصف خراباً في ولايات أمريكية عدة.

وقبل كارثة الإعصار اجتاحت عاصفة مستودعاً لشركة أمازون في ولاية إيلينوي الأمريكية الجمعة، وفق مسؤولين. وذكرت وسائل إعلام محلية أن قرابة مئة موظف علقوا في الداخل.

وتسعى السلطات لإنقاذ الموظفين في المنشأة التي دُمر ثلثها. وكان الموظفون يعملون دواماً ليلياً لتسليم طلبيات قبل أعياد الميلاد.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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