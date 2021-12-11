سياسة
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ميقاتي يتعهد بإجراء الانتخابات البرلمانية في موعدها بلبنان
أكد رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي، السبت، أن الانتخابات البرلمانية ستجري في موعدها المحدد في 27 مارس/آذار 2022، وأن البلاد ستتجاوز الأزمة التي تمر بها بتضامن الجميع.
ميقاتي يتعهد بإجراء الانتخابات البرلمانية في موعدها بلبنان
تصريحات ميقاتي جاءت خلال لقائه مع مفتي لبنان الشيخ عبد اللطيف دريان / Reuters
11 ديسمبر 2021

تعهد رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي، السبت، بإجراء الانتخابات البرلمانية في موعدها، المقرر في مارس/آذار المقبل ببلاده.

جاء ذلك خلال لقائه مع مفتي لبنان الشيخ عبد اللطيف دريان، في دار الفتوى ببيروت، وفق بيان للحكومة اللبنانية.

وقال ميقاتي: "الانتخابات النيابية ستجري في موعدها (..) ولبنان سيتجاوز الأزمة التي يمر بها بتضامن جميع أبنائه".

كما تطرق اللقاء إلى "بحث مختلف القضايا على الساحة اللبنانية، وعلاقة لبنان بالدول العربية وبخاصة السعودية ودول مجلس التعاون الخليجي"، حسب البيان ذاته.

وفي أكتوبر/تشرين الأول الماضي، أقر البرلمان اللبناني قانوناً ينص على إجراء انتخابات نيابية مبكرة في 27 مارس/ آذار 2022، بدلا من إجرائها في 8 مايو/أيار من العام ذاته.

وفي 29 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، سحبت الرياض سفيرها في بيروت وطلبت من السفير اللبناني لديها المغادرة، وفعلت ذلك لاحقاً الإمارات والبحرين والكويت واليمن.

وجاءت الأزمة بين لبنان من جانب والسعودية ودول الخليج من جانب آخر، على خلفية تصريحات لوزير الإعلام المستقيل جورج قرداحي قبل تعيينه وزيراً بأن "الحوثيين في اليمن يدافعون عن أنفسهم ضد اعتداءات السعودية والإمارات".​​​​​​​

ومنذ عامين، يعاني اللبنانيون أزمة اقتصادية غير مسبوقة أدت إلى انهيار قياسي في قيمة العملة المحلية مقابل الدولار، فضلاً عن شح في الوقود والأدوية، وانهيار قدرتهم الشرائية.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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