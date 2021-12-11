سعت أغنى الدول الديمقراطية في العالم السبت إلى تشكيل جبهة موحدة ضد العدوان الروسي تجاه أوكرانيا وذلك باستضافة بريطانيا اجتماعاً لوزراء خارجيتها في مدينة ليفربول بشمال إنجلترا.

ويأتي اجتماع مجموعة السبع، الذي يحضره وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن ونظراؤه من فرنسا وإيطاليا وألمانيا واليابان وكندا، وسط قلق دولي من أن تغزو روسيا أوكرانيا. وتنفي روسيا اعتزامها شن أي هجوم.

وقالت وزارة الخارجية البريطانية في بيان إن الوزيرة ليز تروس وبلينكن عقدا اجتماعاً الليلة الماضية قبل المناقشات الرسمية وعبرا عن عميق القلق إزاء الحشود العسكرية الروسية على حدود أوكرانيا.

وأضافت وزارة الخارجية أن أي توغل تنفذه روسيا في الأراضي الأوكرانية "سيكون خطأ استراتيجياً وستكون عواقبه وخيمة".