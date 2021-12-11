سياسة
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مجموعة السبع تسعى إلى موقف موحد ضد روسيا بشأن الأزمة الأوكرانية
مجموعة من كبرى دول العالم تسعى إلى تشكيل جبهة موحدة ضد العدوان الروسي تجاه أوكرانيا وذلك باستضافة بريطانيا اجتماعاً لوزراء خارجيتها في مدينة ليفربول بشمال إنجلترا.
مجموعة السبع تسعى إلى موقف موحد ضد روسيا بشأن الأزمة الأوكرانية
يحضر الاجتماع وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن ونظراؤه من فرنسا وإيطاليا وألمانيا واليابان وكندا / Reuters
11 ديسمبر 2021

سعت أغنى الدول الديمقراطية في العالم السبت إلى تشكيل جبهة موحدة ضد العدوان الروسي تجاه أوكرانيا وذلك باستضافة بريطانيا اجتماعاً لوزراء خارجيتها في مدينة ليفربول بشمال إنجلترا.

ويأتي اجتماع مجموعة السبع، الذي يحضره وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن ونظراؤه من فرنسا وإيطاليا وألمانيا واليابان وكندا، وسط قلق دولي من أن تغزو روسيا أوكرانيا. وتنفي روسيا اعتزامها شن أي هجوم.

وقالت وزارة الخارجية البريطانية في بيان إن الوزيرة ليز تروس وبلينكن عقدا اجتماعاً الليلة الماضية قبل المناقشات الرسمية وعبرا عن عميق القلق إزاء الحشود العسكرية الروسية على حدود أوكرانيا.

وأضافت وزارة الخارجية أن أي توغل تنفذه روسيا في الأراضي الأوكرانية "سيكون خطأ استراتيجياً وستكون عواقبه وخيمة".

مصدر:TRT عربي - وكالات
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