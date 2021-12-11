قال المدير التنفيذي للاتصال الحكومي البريطاني، أليكس ستيوارت أيكن، إن تركيا شريك لا غنى عنه بالنسبة لبلاده في العديد من المجالات.

جاء ذلك خلال مشاركته في "القمة الدولية للاتصال الاستراتيجي" (Stratcom Summit '21) التي نظمتها دائرة الاتصال في الرئاسة التركية، بإسطنبول.

وأشار إلى الشراكة القائمة بين بلاده وتركيا في العديد من المجالات، مستشهداً على ذلك بمكافحة الإرهاب والتغير المناخي والعلاقات التجارية.

وأضاف أن الدور التركي في هذه المجالات أثار اهتمام بريطانيا بشكل كبير تجاهها.

وفي وقت سابق السبت، انطلقت في إسطنبول، "القمة الدولية للاتصال الاستراتيجي" (Stratcom Summit '21) ، ومن المقرر أن تستمر ليومين.