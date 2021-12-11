سياسة
2 دقيقة قراءة
"سيواجهون رداً قاسياً".. قائد القوات الجوية الإيراني يتوعد أعداء بلاده
حذر قائد القوات الجوية في الجيش الإيراني، العميد أمير يوسف قرباني، أعداء بلاده بأنهم سيواجهون رداً قاسياً إذا عرّضوا إيران للخطر، وقال إن البحرية الأمريكية في الخليج تنظر إلى القوات الإيرانية بصفتها القوة المهيمنة على المنطقة، ولديها اليد العليا.
"سيواجهون رداً قاسياً".. قائد القوات الجوية الإيراني يتوعد أعداء بلاده
قرباني قال إن العقوبات التي فرضت على بلاده دفعتها إلى تعزيز القدرات العسكرية في جميع القطاعات
11 ديسمبر 2021

توعد قائد القوات الجوية في الجيش الإيراني، العميد أمير يوسف قرباني، أعداء بلاده بأنهم سيواجهون رداً قاسياً إذا عرضوا إيران للخطر.

وقال قرباني "إذا تعرضت البلاد للخطر أو ارتكب أعداؤنا أي خطأ، فإنهم سيواجهون رداً قاسياً وسيتم صفعهم".

وأضاف قائد القوات الجوية: "إيران لا تنوي الدخول في حرب مع أي دولة، ولكن يجب أن نكون مستعدين للمواجهة و الرد على أطماع الأعداء".

وفي إشارة إلى العقوبات المتتالية التي فرضت على إيران، قال قرباني: "إن العقوبات دفعتنا إلى تعزيز قدراتنا العسكرية في جميع القطاعات، بما في ذلك المنشآت والبنية التحتية ومجال الصواريخ والقدرات الجوية وغيرها".

وشدد قرباني على أن "الدولة الإيرانية دولة قوية اليوم، ولديها جيش قل نظيره، بفضل قيادة المرشد الأعلى علي خامنئي".

وأكمل: "مهما كانت حجم المؤامرة على إيران، فإن المرشد الأعلى سيحبطها من خلال توجيهاته والاستراتيجيات التي يتخذها".

وأشار قائد القوات الجوية إلى أن "البحرية الأمريكية في الخليج، تنظر إلى القدرات الإيرانية بصفتها القوة المهيمنة على المنطقة، والتي لديها اليد العليا".

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us