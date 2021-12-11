سياسة
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تل أبيب أطلعت واشنطن على المستجدات قبل تنفيذ هجومين ضد إيران
مصادر أمريكية تقول إن تل أبيب أطلعت واشنطن على آخر المستجدات، قبل تنفيذها هجومين على إيران في الشهور الأخيرة. وحسب المصدر فإن الهجومين كان أحدهما ضد مصنع لأجهزة الطرد المركزي لتخصيب اليورانيوم، والآخر ضد قاعدة صواريخ تابعة للحرس الثوري الإيراني.
تل أبيب أطلعت واشنطن على المستجدات قبل تنفيذ هجومين ضد إيران
إسرائيل أطلعت الولايات المتحدة على آخر المستجدات قبل تنفيذها هجومين على إيران خلال الشهور الأخيرة / AP
11 ديسمبر 2021

ذكرت مصادر أمريكية، أنّ تل أبيب أطلعت واشنطن على "آخر المستجدات"، قبل تنفيذها هجومين على إيران خلال الشهور الأخيرة.

ونقلت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية (خاصة) عن مصادر أمريكية لم توضحها، أنّ إسرائيل "أطلعت الولايات المتحدة على آخر المستجدات (لم يوضحها) قبل تنفيذها هجومين على إيران خلال الشهور الأخيرة".

وحسب المصادر، فإن "الهجومين كان أحدهما في يونيو/حزيران الماضي، ضد مصنع لأجهزة الطرد المركزي يمكنها تخصيب اليورانيوم، والآخر في سبتمبر/أيلول الماضي ضد قاعدة صواريخ تابعة للحرس الثوري الإيراني".

ونوهت الصحيفة، إلى أنّ الهجومين "وقعا في العاصمة طهران".

وحسب المصادر ذاتها؛ فإنه "من الواضح لدى الإدارة الأمريكية أن رئيس الوزراء الإسرائيلي الحالي نفتالي بينيت أكثر شفافية من رئيس الوزراء السابق بنيامين نتنياهو فيما يخص الملف الإيراني".

وتجري الحكومة الإسرائيلية اتصالات ومشاورات مكثفة مع الولايات المتحدة الأمريكية، حول الملف النووي الإيراني.

وكانت المفاوضات الدولية مع إيران حول برنامجها النووي، قد استؤنفت الشهر الماضي في فيينا.

لكن إسرائيل تحاول الضغط على المجتمع الدولي إلى عدم تقديم تنازلات لإيران في مفاوضات فيينا.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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