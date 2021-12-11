تداولت جماهير جزائرية مقطع فيديو لسيدة جزائرية تعد بتقديم هدية لصانع ألعاب منتخب بلادها، يوسف بلايلي، بطبق كسكس كبير، حال تمكّن فريق الخضر من تحقيق الفوز على نظيره المغربي، السبت.

ودعت السيدة، أثناء حديثها لإحدى القنوات، لمنتخب بلادها، وخصَّت بالذكر يوسف بلايلي، ووعدته إلى جانب ذلك بطبق كبير من الكسكس، و"دجاجة كاملة لك وحدك" على حد تعبيرها.

ويلتقي المنتخبان الجزائري والمغربي، الليلة، في لقاء مصيري ضمن مباريات الدور ربع النهائي من كأس العرب 2021 الجارية في قطر.

وتُعتَبر المباراة أكثر مباريات بطولة "كأس العرب" إثارةً، كونها تجمع قطبي الكرة المغاربية "محاربي الصحراء" و"أسود الأطلس"، وسيتأهّل الفائز إلى الدور نصف النهائي، فيما يتوقّع العديد من المتابعين أنّ الفائز في المباراة سيحظى بفرص كبيرة للحضور في نهائي البطولة.