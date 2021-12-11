سياسة
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في حال فوزه على المغرب.. سيدة جزائرية تعد منتخب بلادها بـ"هدية مميزة"
تداولت جماهير جزائرية مقطع فيديو لسيدة جزائرية تعد بتقديم هدية لصانع ألعاب منتخب بلادها، يوسف بلايلي، بطبق كسكس كبير، حال تمكّن فريق الخضر من تحقيق الفوز على نظيره المغربي، السبت.
في حال فوزه على المغرب.. سيدة جزائرية تعد منتخب بلادها بـ"هدية مميزة"
يلتقي المنتخبان الجزائري والمغربي، الليلة، في لقاء مصيري برسم الدور ربع النهائي من كأس العرب 2021  / AFP
11 ديسمبر 2021

تداولت جماهير جزائرية مقطع فيديو لسيدة جزائرية تعد بتقديم هدية لصانع ألعاب منتخب بلادها، يوسف بلايلي، بطبق كسكس كبير، حال تمكّن فريق الخضر من تحقيق الفوز على نظيره المغربي، السبت.

ودعت السيدة، أثناء حديثها لإحدى القنوات، لمنتخب بلادها، وخصَّت بالذكر يوسف بلايلي، ووعدته إلى جانب ذلك بطبق كبير من الكسكس، و"دجاجة كاملة لك وحدك" على حد تعبيرها.

ويلتقي المنتخبان الجزائري والمغربي، الليلة، في لقاء مصيري ضمن مباريات الدور ربع النهائي من كأس العرب 2021 الجارية في قطر.

وتُعتَبر المباراة أكثر مباريات بطولة "كأس العرب" إثارةً، كونها تجمع قطبي الكرة المغاربية "محاربي الصحراء" و"أسود الأطلس"، وسيتأهّل الفائز إلى الدور نصف النهائي، فيما يتوقّع العديد من المتابعين أنّ الفائز في المباراة سيحظى بفرص كبيرة للحضور في نهائي البطولة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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