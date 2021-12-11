سياسة
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طلب اللجوء.. أمريكي متهم في أحداث اقتحام الكونغرس يفر إلى بيلاروسيا
قال مكتب المدعي العام الأمريكي، في واشنطن، إن مواطناً أمريكياً متهماً في الهجوم على الكونغرس في أحداث 6 يناير/كانون الثاني 2020، هرب من البلاد إلى دولة بيلاروسيا وطلب اللجوء.
طلب اللجوء.. أمريكي متهم في أحداث اقتحام الكونغرس يفر إلى بيلاروسيا
أحداث اقتحام  مبنى الكونغرس أسفرت عن مقتل 5 أشخاص بينهم ضابط شرطة / AP
11 ديسمبر 2021

قال ممثلو الادعاء الفيدراليون في الولايات المتحدة، إن رجلاً من كاليفورنيا متهماً بالاعتداء على الشرطة في أعمال الشغب التي وقعت في 6 يناير/كانون الثاني 2020 في مبنى الكونغرس "الكابيتول"، هرب ولجأ إلى بيلاروسيا.

وقال مكتب المدعي العام الأمريكي لمنطقة واشنطن العاصمة، في بيان، إن إيفان نيومان (49 عاماً) المتابع ضمن آخرين في قضية عن الحصار ثم الهجوم على مبنى الكابيتول في العاصمة الأمريكية واشنطن، فر من الولايات المتحدة يوم 16 فبراير/شباط و "يعتقد حالياً أنه موجود في بيلاروسيا".

ولم يمثل إيفان أمام المحكمة بعد في القضية.

ووفقاً لتقرير نشرته صحيفة ديلي بيست، ظهر نيومان الشهر الماضي في برنامج تلفزيوني حكومي خاص في بيلاروسيا بعنوان "وداعاً أمريكا" وهو يسرد رحلته إلى الجمهورية السوفيتية السابقة.

وذكرت صحيفة ديلي بيست أنه قال في البرنامج إنه كان يسعى للحصول على اللجوء السياسي في بيلاروسيا لأن الولايات المتحدة، في رأيه، لم تعد دولة القانون والنظام.

ويُعتقد أن نيومان هو الهارب الوحيد المتهم في أحداث الشغب في الكابيتول.

ونيومان واحد من أكثر من 220 متهماً بالاعتداء و إعاقة تطبيق القانون خلال هجوم 6 يناير على مبنى الكابيتول، والذي عطل جلسة مشتركة للكونغرس للتصديق رسمياً على فوز الديمقراطي جو بايدن في الانتخابات الرئاسية في نوفمبر/تشرين الثاني 2020.

وقال ممثلو الادعاء في بيان إن نيومان معروف لدى أجهزة الأمن، إذ شوهد في مقطع فيديو لحظة الهجوم، وهو يرتدي قناع غاز أثناء وقوفه بالقرب من الشرطة قرب مبنى الكابيتول.

ووفقاً للوثائق المرفوعة في القضية، شوهد نيومان وهو ينزع قناع الغاز ويصرخ في وجه رجال الشرطة: "أنا على استعداد للموت" قبل أن يعتدي جسدياً على العديد من الضباط.

وفي سابقة خطيرة بالحياة السياسية الأمريكية، شهدت واشنطن، يوم 6 يناير/كانون الثاني 2020، مواجهات بين قوات الأمن ومحتجين من أنصار ترمب اقتحموا مبنى الكونغرس، أسفرت عن مقتل 5 أشخاص بينهم ضابط شرطة، واعتقال 52 آخرين.

وكان ترمب قد حث أنصاره على السير إلى مبنى الكابيتول خلال خطاب كرر فيه مزاعم بأن الانتخابات سُرقت منه من خلال تزوير التصويت على نطاق واسع.

وأصيب المئات من رجال الشرطة بجروح خلال الاشتباك الذي استمر لعدة ساعات.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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