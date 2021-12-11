أبلغ وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس الولايات المتحدة، أنه أصدر تعليماته للجيش بالاستعداد للخيار العسكري ضد إيران، حسب إعلام عبري.

وذكرت وسائل إعلام عبرية، السبت، من بينها صحيفة "يديعوت أحرنوت" أن غانتس "أبلغ نظيره الأمريكي لويد أوستن ووزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن خلال لقائه معهما الخميس، في واشنطن أنه أصدر تعليمات للجيش الإسرائيلي بالاستعداد لهجوم على إيران".

ونوهت الصحيفة إلى أنّ إسرائيل "ما زالت تنظر إلى الحلّ العسكري (..) أنه الخيار الأخير في حال فشل الاتصالات الدبلوماسية".

وفي السياق قال غانتس في مؤتمر صحفي السبت، بثته قناة (كان) الرسمية، إنه "أبلغ أوستن وبلينكن كيف تنظر تل أبيب إلى احتمالية اللجوء للخيار العسكري، في حال فشل الحلول الدبلوماسية".

وأضاف: "الولايات المتحدة والدول الأوروبية تتفهم جيداً ما يجري، وهم بدؤوا يفقدون صبرهم إزاء المفاوضات النووية في فيينا".

وأردف غانتش: "لم يكن هناك تقدم في المحادثات، هم يفهمون أن الإيرانيين يناورون".

وتابع: "ما زال هناك متسع لمزيد من الضغط على إيران، حتى تتوقف عن تخيلاتها بشأن البرنامج النووي".

وفي السياق قال مصدر دبلوماسي إسرائيلي لصحيفة "جيروزليم بوست" الإسرائيلية (خاصة)، إن "الأمريكيين لم يعبروا عن معارضتهم للاستعدادات الإسرائيلية لهجوم ضد إيران عندما أبلغهم غانتس بذلك".

وأضاف المصدر الذي لم تسمه الصحيفة: "لم يكن هناك فيتو".

وحسب المصدر ذاته، "فقد عرض غانتس على المسؤولين الأمريكيين جدولاً زمنياً (لم يذكر تفاصيله) لمهاجمة إيران".

وتجري الحكومة الإسرائيلية اتصالات ومشاورات مكثفة مع الولايات المتحدة الأمريكية، حول الملف النووي الإيراني.

واستؤنفت المفاوضات الدولية مع إيران حول برنامجها النووي، في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي في فيينا لكن إسرائيل تحاول الضغط على المجتمع الدولي إلى عدم تقديم تنازلات لإيران.