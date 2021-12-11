سياسة
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شاهد | نجل رجل أعمال مصري يتسبب بمقتل 4 شبان دهساً في حادث مروع
ألقت النيابة العامة في مصر، القبض على نجل رجل أعمال شهير بعد اتهامه بمقتل أربعة شبان عندما كان يقود سيارته بسرعة جنونية في مدينة الشيخ زايد، فجر الجمعة، واتهم أهالي الضحايا (ك. هـ) بأنه كان يقود مخموراً ما تسبب بوقوع الحادث.
شاهد | نجل رجل أعمال مصري يتسبب بمقتل 4 شبان دهساً في حادث مروع
كاميرا مراقبة رصدت تفاصيل الحادث المروع 
11 ديسمبر 2021

أعلنت النيابة العامة في مصر استماعها إلى أقوال نجل رجل أعمال متهم بالتسبب في مصرع 4 طلاب في حادث الشيخ زايد، الجمعة، باصطدام سيارته بالسيارة التي كانوا يستقلونها، وذلك بعد أن استمعت جهات التحقيق إلى أقوال أسر الضحايا الذين اتهموه بالتسبب في وفاة أبنائهم.

وألقت أجهزة الأمن في محافظة الجيزة المصرية القبض على الشاب (ك. هـ.) وهو نجل رجل أعمال يملك سلسلة متاجر شهيرة، بتهمة قتل أربعة شبان دهساً في حادث سير مروّع بالقرب من فرع النادي الأهلي بمدينة الشيخ زايد، فجر الجمعة.

ووقع حادث السير في أثناء دوران سيارة الضحايا أعلى طريق النزهة الرئيسي في مدينة الشيخ زايد، إذ اصطدمت بها سيارة يقودها المتّهم بسرعة جنونية من الجانب الأيمن، لتطيحها أعلى الجزيرة وسط الطريق.

وصرحت النيابة بدفن جثث الضحايا الأربعة كما استمعت لأقوال شهود العيان، وطالبت ضباط مباحث 6 أكتوبر باستكمال التحريات في الواقعة.

وتحفظت جهات التحقيق على كاميرات المراقبة الموجودة بالقرب من مكان الحادث، وتبين أنها رصدت تفاصيل وقوع الحادث لتفريغها لتحديد المسؤولية الجنائية لمرتكب الواقعة.

واتهم أهالي الضحايا نجل رجل الأعمال بأنه كان مخموراً، ويقود بسرعة جنونية ما تسبب في وقوع الحادث.

ونقلت مجموعات على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، عن شقيقة أحد الضحايا قولها إن (ك. هـ.) كان يقود عربية من نوع أستون مارتن، ومتّجه في طريق النادي الأهلي داخل زايد بسرعة عالية، وهو في حالة سكر. واصطدم بسرعته بأربعة شباب داخل سيارة كانوا في طريق عودتهم إلى زايد".

وأضافت: "كان هناك أربعة شباب آخرين خلفهم في سيارة أخرى، واتصلوا بمديرية أمن الجيزة للإبلاغ عن الحادث، بعد تصوير الخمور التي كانت بحوزة نجل (م. هـ.)، والذي لم يحدث له شيء بسبب وسائل الأمان في سيارته".

وكانت عشرات الحسابات على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وتويتر قد تداولت صوراً للشبان الأربعة، وطالبوا بالقصاص من المتهم في الواقعة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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