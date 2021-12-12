سياسة
2 دقيقة قراءة
تحركات لإنهاء الأزمة وبايدن يحذر بوتين: روسيا ستدفع الثمن إذا غزت أوكرانيا
حذر الرئيس الأمريكي نظيره الروسي من أن موسكو ستدفع "ثمناً باهظاً" وستواجه عواقب اقتصادية مدمرة إذا غزت أوكرانيا.
تحركات لإنهاء الأزمة وبايدن يحذر بوتين: روسيا ستدفع الثمن إذا غزت أوكرانيا
بايدن يحذر بوتين من أن روسيا ستدفع ثمناً باهظاً إذا غزت أوكرانيا / Reuters
12 ديسمبر 2021

قال الرئيس الأمريكي جو بايدن يوم السبت إنه أوضح للرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن روسيا ستدفع "ثمناً باهظاً" وستواجه عواقب اقتصادية مدمرة إذا غزت أوكرانيا.

وقال بايدن للصحفيين إن احتمال إرسال قوات برية أمريكية إلى أوكرانيا في حالة الغزو الروسي "ليس مطروحاً على الإطلاق"، على الرغم من أنه سيكون لزاماً على الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي إرسال المزيد من القوات إلى دول الجناح الشرقي بالحلف لتعزيز دفاعاتها.

وأضاف: "لقد أوضحت تماماً للرئيس بوتين... أنه إذا تحرك نحو أوكرانيا فإن العواقب الاقتصادية على اقتصاده ستكون مدمرة".

وقال بايدن الذي تحدث مع بوتين عبر الهاتف لمدة ساعتين الأسبوع الماضي، إنه أخبر الرئيس الروسي بوضوح أن مكانة روسيا في العالم ستتغير "بشكل ملحوظ" في حالة غزو أوكرانيا.

في السياق ذاته تعتزم مساعدة وزير الخارجية الأمريكي لشؤون أوروبا وأوراسيا، كارين دونفريد زيارة أوكرانيا وروسيا في الفترة الممتدة بين 13 و15 ديسمبر/كانون الأول الجاري وسط تصاعد التوتر على الحدود بين البلدين.

وقالت وزارة الخارجية الأمريكية في بيان إن "دونفريد ستزور كييف وموسكو من 13 إلى 15 ديسمبر/كانون الأول للقاء مسؤولين حكوميين لمناقشة التعزيزات العسكرية الروسية وتعزيز التزام الولايات المتحدة تجاه أوكرانيا واستقلالها ووحدة أراضيها".

وأضاف البيان أن "دونفريد ستشدد على أنه يمكننا تحقيق تقدم دبلوماسي وإنهاء النزاع في دونباس من خلال تنفيذ اتفاقات مينسك بدعم صيغة نورماندي".

وتشهد العلاقات بين كييف وموسكو توتراً متصاعداً منذ نحو 7 سنوات بسبب ضم روسيا شبه جزيرة القرم الأوكرانية إلى أراضيها بطريقة غير قانونية ودعمها الانفصاليين الموالين لها في "دونباس".​​​​​​​

ومؤخراً وجهت الدول الغربية اتهامات إلى روسيا بشأن حشدها القوات بالقرب من الحدود الأوكرانية.

وهددت واشنطن بفرض عقوبات على روسيا حال "شنها هجوماً" على أوكرانيا.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us