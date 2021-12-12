أعلنت ولاية "كنتاكي" الأمريكية السبت أن عدد ضحايا الأعاصير يتراوح بين 70 و100 قتيل على الأرجح حتى الآن.

ووصف حاكم الولاية آندى بيشير الوضع بأنه "مروع"، معلناً حالة الطوارئ في الولاية التي شهدت أضراراً جسيمة جراء الإعصار.

وفي وقت سابق اليوم قال بشير "كنا شبه متأكدين من أننا سنخسر أكثر من 50 (من سكان الولاية)، وأنا متأكد من أن هذا العدد حالياً يتجاوز 70 وقد يتجاوز 100 بحلول نهاية اليوم".

من جانبه وصف الرئيس الأمريكي جو بايدن الأعاصير وما خلفته من ضحايا بأنه "مأساة تفوق التصور".

وأضاف: "نعمل مع حكام الولايات لضمان توافر ما يحتاجون إليه للبحث عن ناجين، فيما تستمر أعمال الإنقاذ وتقييم الأضرار".

وأظهرت صور وفيديوهات مباني دمرتها العاصفة، فيما تناثرت قضبان حديد ملتوية وأشجار مقتلعة وحجارة في الشوارع، تاركة وراءها واجهات منازل مدمرة.

ولحقت أضرار بالعديد من مقاطعات كنتاكي جراء الإعصار الأقوى على الإطلاق والرياح المرافقة التي تجاوزت سرعتها 300 كيلومتر، فيما اعتُبرت مدينة مايفيلد التي تضم عشرة آلاف نسمة الأكثر تضرراً في الولاية.

وقضى ستة أشخاص على الأقل في "إيلينوي"، جراء انهيار مستودع لشركة أمازون كان داخله قرابة 100 موظف.

وبذل مئات المسؤولين جهوداً طوال الليل حتى ساعة مبكرة من صباح السبت لإنقاذ الموظفين في المنشأة التي سُوي ثلثها بالأرض، وكان الموظفون في دوام ليلي لتسليم طلبيات أعياد الميلاد.

وتخوفت وكالة كولينسفيل لإدارة حالات الطوارئ من "خسائر بشرية كبيرة" مع "العديد من الأشخاص العالقين في مستودع أمازون".

فيما أشار دين باترسون من شرطة كنتاكي إلى أن الأضرار "لا توصف"، مضيفاً: "لم نشهد من قبل ما نشاهده الآن".

وحذر علماء من أن التغير المناخي يزيد شدة العواصف ووتيرتها، ما يمثل تهديداً متزايداً لمناطق تشهد أصلاً ظروفاً مناخية قاسية.