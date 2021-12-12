سياسة
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إسرائيل تحتفي بمشاركة المغرب والبحرين في مسابقة ملكة جمال الكون
وسط مطالبات بمقاطعة الحدث الذي يقام لأول مرة في إسرائيل تحتفي دولة الاحتلال بمشاركة المغرب والبحرين في مسابقة ملكة جمال الكون.
إسرائيل تحتفي بمشاركة المغرب والبحرين في مسابقة ملكة جمال الكون
أعرب السفير الإسرائيلي لدى البحرين إيتان نائيه عن تمنياته بالتوفيق لملكة جمال البحرين / AP
12 ديسمبر 2021

تشارك المغرب والبحرين في مسابقة ملكة جمال الكون في دورتها الـ70 التي تقام لأول مرة على الإطلاق في إسرائيل.

وقد تسبب الحدث في جدل واسع وسط مطالبات بمقاطعته، فيما احتفت إسرائيل بمشاركة الدول العربية التي جمعتها بها اتفاقيات تطبيع العام الماضي.

وتشارك في المسابقة البحرينية منار نديم دياني والمغربية كوثر بن حليمة.

وقالت دياني عبر حسابها الشخصي في إنستغرام إنها تمثل "جميع النساء بغض النظر عن الشكل أو الحجم أو الدين أو اللون"، معربة عن استيائها من تعرضها "للتنمر" عبر منصات التواصل الاجتماعي".

من جانبه أعرب السفير الإسرائيلي لدى البحرين إيتان نائيه عن تمنياته بالتوفيق لملكة جمال البحرين في الحفل الذي سيقام مساء الأحد، وهو ما فعله أيضاً السفير الإسرائيلي لدى المغرب دافيد غوفرن بتمنياته "الطيبة" لملكة جمال المغرب.

ورغم دعوات المنظمات الداعمة للقضية الفلسطينية ومطالبتها لكوثر بن حليمة بمقاطعة الحدث فإنها أكدت مشاركتها بنشر صورة لها فور وصولها إلى إيلات.

والشهر الماضي أعلنت جنوب إفريقيا وقف دعم مرشحتها للمسابقة، فيما قررت ماليزيا منع متسابقتها المشاركة أيضاً، دعماً للقضية الفلسطينية ورفضاً لرعاية دولة الاحتلال للمسابقة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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