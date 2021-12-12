توقعت دراسة جديدة أن يصل عدد الوفيات في بريطانيا جراء المتحور أوميكرون إلى نحو 75 ألفاً الشتاء القادم.

وحسب وكالة "بلومبرغ" فإن الدراسة الصادرة من كلية لندن للصحة توقعت وتشير إلى أن نحو 175 ألف بريطاني قد يدخلون المستشفى بسبب المتحور الذي أظهرت الأبحاث أنه شديد الانتشار.

وتقول الدراسة إن أسوأ التقديرات تتوقع وفاة نحو 75 ألفاً، وهو رقم يتجاوز نصف عدد الوفيات المسجلة في بريطانيا منذ بداية وباء كورونا.

واستخدم الباحثون أحدث البيانات عن المتحور الجديد لتوقع حصيلة الوفيات. وقد سجلت بريطانيا أكثر من 58 ألف إصابة جديدة بكورونا الجمعة، وهي حصيلة تعد الأكبر منذ يناير/كانون الثاني الماضي.

وأمام الانتشار السريع للمتحور الجديد تدرس الحكومة البريطانية اتخاذ تدابير إضافية في الأماكن العامة رغم معارضة المشرعين المحافظين في البرلمان.

وأثار أوميكرون قلقاً أكثر من أي متحوّرة أخرى منذ ظهور دلتا التي تبيّن أنها أشد عدوى من متحورات كوفيد-19 السابقة.

ويثير "أوميكرون" المخاوف بسبب قدرته على إصابة حتى الأشخاص الملقحين أو الذين أصيبوا بالفيروس واكتسبوا مناعة ضده.

منظمة الصحة العالمية من جانبها حذرت من أن البيانات الأولية تشير إلى أن المتحورة أوميكرون قد تكون لها قابلية أعلى من المتحورات الأخرى على إصابة الأشخاص الذين سبق أن التقطوا عدوى الفيروس وكذلك من تلقوا التطعيم، لكنها قد تسبب مرضاً أقل شدة.