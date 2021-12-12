سياسة
2 دقيقة قراءة
شتاء ثقيل في بريطانيا.. دراسة تتوقع ارتفاعاً كبيراً بوفيات أوميكرون
تتوقع دراسة صادرة من كلية لندن للصحة أن يصل عدد الوفيات في بريطانيا جراء المتحور أوميكرون إلى نحو 75 ألفاً الشتاء القادم.
شتاء ثقيل في بريطانيا.. دراسة تتوقع ارتفاعاً كبيراً بوفيات أوميكرون
الدراسة تتوقع أن يصل عدد الوفيات في بريطانيا جراء المتحور أوميكرون إلى نحو 75 ألفاً الشتاء القادم / AA
12 ديسمبر 2021

توقعت دراسة جديدة أن يصل عدد الوفيات في بريطانيا جراء المتحور أوميكرون إلى نحو 75 ألفاً الشتاء القادم.

وحسب وكالة "بلومبرغ" فإن الدراسة الصادرة من كلية لندن للصحة توقعت وتشير إلى أن نحو 175 ألف بريطاني قد يدخلون المستشفى بسبب المتحور الذي أظهرت الأبحاث أنه شديد الانتشار.

وتقول الدراسة إن أسوأ التقديرات تتوقع وفاة نحو 75 ألفاً، وهو رقم يتجاوز نصف عدد الوفيات المسجلة في بريطانيا منذ بداية وباء كورونا.

واستخدم الباحثون أحدث البيانات عن المتحور الجديد لتوقع حصيلة الوفيات. وقد سجلت بريطانيا أكثر من 58 ألف إصابة جديدة بكورونا الجمعة، وهي حصيلة تعد الأكبر منذ يناير/كانون الثاني الماضي.

وأمام الانتشار السريع للمتحور الجديد تدرس الحكومة البريطانية اتخاذ تدابير إضافية في الأماكن العامة رغم معارضة المشرعين المحافظين في البرلمان.

وأثار أوميكرون قلقاً أكثر من أي متحوّرة أخرى منذ ظهور دلتا التي تبيّن أنها أشد عدوى من متحورات كوفيد-19 السابقة.

ويثير "أوميكرون" المخاوف بسبب قدرته على إصابة حتى الأشخاص الملقحين أو الذين أصيبوا بالفيروس واكتسبوا مناعة ضده.

منظمة الصحة العالمية من جانبها حذرت من أن البيانات الأولية تشير إلى أن المتحورة أوميكرون قد تكون لها قابلية أعلى من المتحورات الأخرى على إصابة الأشخاص الذين سبق أن التقطوا عدوى الفيروس وكذلك من تلقوا التطعيم، لكنها قد تسبب مرضاً أقل شدة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us