سياسة
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"تفاعل كيميائي غريب".. كيف يقوي أحد علاجات السرطان الرؤية الليلية؟
اكتشف الباحثون ما وصفوه بـ"أغرب أثر جانبي للعلاج الضوئي للسرطان"، إذ يعزز الرؤية الليلية للمرضى من خلال تفاعل كيميائي خاص يسببه العلاج. ما القصة؟
"تفاعل كيميائي غريب".. كيف يقوي أحد علاجات السرطان الرؤية الليلية؟
يمكن استخدام ذلك التفاعل الكيميائي مستقبلاً في علاج أنواع معينة من العمى / x
12 ديسمبر 2021

كشف موقع "ساينس آليرت" عن توصل الباحثين إلى "أغرب" أثر جانبي سببه العلاج الضوئي للسرطان، إذ يؤدي في بعض الحالات إلى تعزيز قدرة المرضى على الرؤية في الظلام.

وأوضح الباحثون أن تفاعل بروتين "رودوبسين" الحساس للضوء في شبكية العين مع مركب الكلورين الأساسي في العلاج الضوئي للسرطان يحفز عناصر الرؤية في الدماغ، فتتغير شبكية العين بطريقة مماثلة لتغيرها تحت الضوء المرئي.

ولم يتمكن العلماء من فهم تفاعل تلك العناصر بجميع أبعادها لتفسير الأمر، لكن تمكنوا جزئياً من تفسير "حدة البصر أثناء الليل" لدى بعض المرضى الذين حقنوا بالكلورين.

ويتفائل الباحثون بإمكانية التوصل إلى فهم أعمق لهذا التفاعل الكيميائي، أملاً في استخدامه مستقبلاً لعلاج أنواع معينة من العمى.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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