سياسة
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كأس العرب 2021.. الجماهير تحتفي بمباراة الجزائر والمغرب وترفع علم فلسطين
احتفت الجماهير العربية بمباراة ربع النهائي بين الجزائر والمغرب، واحتضن اللاعبون الجزائريون علم فلسطين أثناء احتفالهم بالفوز.
كأس العرب 2021.. الجماهير تحتفي بمباراة الجزائر والمغرب وترفع علم فلسطين
رفع المنتخب الجزائري علم فلسطين عالياً أثناء احتفاله بالفوز على منافسه المغربي / AFP
12 ديسمبر 2021

حظيت مباراة ربع النهائي من بطولة كأس العرب "فيفا" قطر 2021 بين الجزائر والمغرب بتفاعل واسع من مشجعي كرة القدم في العالم العربي.

فقد أشاد الجماهير بالروح الرياضية للفريقين المتنافسين التي انعكست في مواقف عديدة من ضمنها حرصهم على الاطمئنان على من يسقط من اللاعبين خلال المباراة.

كما ضجت وسائل التواصل الاجتماعي احتفاءً بالعناق الحار الذي جمع النجم الجزائري يوسف بلايلي والمدافع المغربي محمد النهيري، عقب التقائهما في ضربة كرة قوية صفق لها مشجعي الفريقين بحرارة داخل استاد الثمامة بالدوحة.

وقد تمكن المنتخب الجزائري من التأهل إلى الدور نصف النهائي بعد الفوز على نظيره المغربي بركلات الترجيح.

وانتهت المباراة بنتيجة 5-3 لصالح الجزائر بعد انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل.

وعقب انتهاء المباراة لم ينسَ فريق الجزائر فلسطين أثناء احتفاله بالفوز، إذ احتضنوا علم فلسطين بجوار علم بلادهم وهم يصرخون بحماس.

ومن بين اللاعبين اللذين رفعوا علم فلسطين عالياً مدافع منتخب الجزائر حسين بن عيادة الذي أعرب عن ذلك بقوله: "الشعب الفلسطيني والجزائري شعب واحد"، وفق حديثه لتلفزيون العربي.

وأهدى بن عيادة تأهل المنتخب الجزائري للجماهير التونسية تقديراً لدعمهم منتخب بلاده خلال المباراة، وأعرب عن أمله أن تكون التصفيات النهائية بين تونس والجزائر.

ويحل منتخب المغرب في المركز الـ28 في تصنيف الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، بينما يأتي المنتخب الجزائري في المركز الـ32.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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