سياسة
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شاهد | مستوطنون يحطمون مركبات فلسطينية والاحتلال يصيب شاباً بجروح خطيرة
حطم مستوطنون إسرائيليون مركبات فلسطينية في مدينة القدس الشرقية. وأصيب شاب فلسطيني، بجروح خطيرة جراء ضرب قوات الاحتلال الإسرائيلية له أثناء اعتقاله من خربة قلقس جنوبي الخليل بالضفة الغربية.
شاهد | مستوطنون يحطمون مركبات فلسطينية والاحتلال يصيب شاباً بجروح خطيرة
مستوطنون يحطمون مركبات فلسطينية في القدس
12 ديسمبر 2021

حطم مستوطنون يهود فجر الأحد مركبات فلسطينية في مدينة القدس الشرقية، حسب شهود عيان.

وأفاد الشهود بأن مجموعة من المستوطنين استهدفوا نحو 15 مركبة فلسطينية بالحجارة في مدينة القدس الشرقية، ما أدى إلى إلحاق أضرار كبيره بها.

وأوضح الشهود، أن المستوطنين حاولوا حرق مركبة بعد سكب مواد حارقة داخلها.

وعادة ما يشن مستوطنون اعتداءات بحق الفلسطينيين في الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية.

ووثّق مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية في الأراضي المحتلة، التابع للأمم المتحدة، منذ بداية العام الجاري، 427 حادثاً (اعتداء) من قبل مستوطنين بالضفة بما فيها القدس، بينها 312 حادثاً أدت إلى وقوع أضرار بالممتلكات، و115 حادثاً أدت إلى وقوع إصابات بين الفلسطينيين.

وتشير بيانات حركة "السلام الآن" الحقوقية الإسرائيلية، إلى وجود نحو 666 ألف مستوطن و145 مستوطنة كبيرة و140 بؤرة استيطانية عشوائية بالضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية.​​​​​​​​​​​​​​

في السياق ذاته، أصيب شاب فلسطيني، الأحد، بجروح خطيرة جراء قيام قوات الاحتلال الإسرائيلية بضربه أثناء اعتقاله من خربة قلقس جنوبي الخليل بالضفة الغربية.

ونقلت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا) عن مصادر محلية، قولها إن قوات إسرائيلية داهمت منزلاً وفتشته بطريقة استفزازية، واعتقلت فلسطينياً بعد الاعتداء عليه بالضرب في منطقة الرأس، وجرى نقله إلى مستشفى “سوروكا” لتلقي العلاج، مشيرة إلى أن حالته وصفت بـ”الخطيرة”.

ويتعرض أهالي خربة قلقس المحاذية للشارع الالتفافي ومستوطنة “حاجاي” إلى اعتداءات متواصلة من قبل الاحتلال والمستوطنين.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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