سياسة
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زيادة صادرات الأثاث التركية إلى الولايات المتحدة 19.6%
ارتفعت صادرات تركيا، من الأثاث إلى الولايات المتحدة خلال نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، 19.6% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.
زيادة صادرات الأثاث التركية إلى الولايات المتحدة 19.6%
اتحاد جمعيات الأثاث: الصادرات التركية إلى الولايات المتحدة بلغت 21 مليوناً و681 ألف دولار في نوفمبر/تشرين الثاني 2020 / AA
12 ديسمبر 2021

زادت صادرات تركيا، من الأثاث إلى الولايات المتحدة خلال نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، 19.6% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

وأوضح أونور كيليتشر، رئيس اتحاد جمعيات الأثاث في منطقة البحر المتوسط للأناضول الأحد، أن الصادرات إلى الولايات المتحدة بلغت 21 مليوناً و681 ألف دولار في نوفمبر/تشرين الثاني 2020.

وأضاف أن قيمة الصادرات في نوفمبر الماضي ارتفعت إلى 25 مليوناً و928 ألف دولار، بزيادة بلغت 19.6%.

وعلى مستوى 11 شهراً، ارتفعت صادرات القطاع إلى الولايات المتحدة، من 207 ملايين و249 ألف دولار في عام 2020، إلى 261 مليوناً و485 ألف دولار خلال العام الجاري، أي بزيادة بلغت 26%.

وأكد كيليتشر أنهم يستهدفون رفع إجمالي قيمة صادرات القطاع لمختلف دول العالم إلى 17 مليار دولار في 2023.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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