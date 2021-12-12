سياسة
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صور | تعرّف أغنى 10 أطفال في العالم لعام 2021
عندما نفكر بأغنى الناس في العالم، فإن أذهاننا تتجه تلقائياً نحو البالغين الذين حققوا أداء جيداً في حياتهم المهنية، لكن هناك حفنة من الأطفال يعتبرون الأغنى في العالم بسبب ميراثهم.
صور | تعرّف أغنى 10 أطفال في العالم لعام 2021
معظم الأطفال الأغنياء حظوا بالثروة من خلال ميراثهم  / Getty Images
12 ديسمبر 2021

عندما نفكر بأغنى الناس في العالم، فإن أذهاننا تتجه تلقائياً نحو البالغين الذين حققوا أداء جيداً في حياتهم المهنية، لكن هناك حفنة من الأطفال يعتبرون الأغنى في العالم بسبب ميراثهم.

سلطت مجلة "CEOWORLD" الضوء على أسماء 10 أطفال ممن يعتبرون الأغنى في العالم عبر امتلاكهم ثروة ضخمة ويعيشون أسلوب حياة باهظ الثمن.

1- الأمير جورج ألكسندر لويس، صافي الثروة: 1 مليار دولار.

يحتل الأمير جورج من كامبريدج المرتبة الأولى في القائمة. ولد في 22 يوليو/تموز 2013 للأمير ويليام والدوقة كاترين، ويعد من أصغر المليارديرات في العالم. في حين أن معظم الثروة التي جمعها ترجع إلى ولادته في العائلة المالكة، ويعد صاحب السمو الملكي حالياً من أغنى الأطفال في العالم.

2- فيبي أديل غيتس، صافي الثروة: 1 مليار دولار

فيبي هي أصغر أبناء بيل وميليندا غيتس. وعلى الرغم من عدم لفتها الأنظار معظم الوقت، فقد جرى التكهن بأنها سترث حوالي مليار دولار. مما يجعلها تحتل مكاناً بين أغنى الناس في العالم.

3- بلو أيفي كارتر، صافي الثروة: 1 مليار دولار.

ولدت بلو للمغنيين المشهورين بيونسيه وجاي زي، ويعتقد أنها سترث مليار دولار، إلى جانب الأصول والسلع الأخرى التي تجعلها واحدة من أغنى الأطفال اليوم.

4- سوري كروز، صافي الثروة: 800 مليون دولار.

سوري كروز هي ابنة الممثلين المشهورين توم كروز وكاتي هولمز. ومنذ لحظة ولادتها، كانت سوري المفضلة لدى المصورين. يبلغ صافي ثروتها اليوم حوالي 800 مليون دولار سترثها بعد وفاة والديها.

5- التوأم نوكس جولي بيت وفيفيان جولي بيت، صافي الثروة: 200 مليون دولار.

نوكس وفيفيان هما ابنا براد بيت وأنجلينا جولي. جرى إطلاق التوأم على المسرح العالمي منذ لحظة ولادتهما، حيث بيعت أول صورة لهما بمبلغ مليون دولار. اليوم يبلغ صافي ثروتهما 200 مليون دولار.

6- إيمي وماكسميليان مونيز، صافي الثروة: 200 مليون دولار.

إيمي وماكس هما ابنا جينيفر لوبيز ومارك أنتوني. منذ ولادتهما، تعرض الطفلان للوهج الإعلامي بفضل تراثهما الأبوي. تقدر الثروة التراكمية التي سيرثها التوأم بحوالي 200 مليون دولار، مما يجعلهما من أغنى الأطفال في العالم.

7- دانيلين بيركهيد، صافي الثروة: 59 مليون دولار.

أصبحت دانيلين وريثة ثروة والدتها، بشكل صادم بعد وفاة الأخيرة. بعد ترشيحها لتكون وجه مجموعة Guess Girl’s Spring Line في عام 2013، وبعدها ظهرت بانتظام في قائمة أغنى الأطفال حول العالم.

8- نيك دالويزيو، صافي الثروة: 30 مليون دولار.

نيك دالواسيو هو المليونير العصامي الوحيد في القائمة، وهو من المملكة المتحدة، حصل العبقري التكنولوجي الشاب على لقب "مبتكر العام". تبلغ ثروته الصافية الحالية 30 مليون دولار.

9- أبيجيل برسلين، صافي الثروة: 12 مليون دولار.

بدأت المغنية الأمريكية حياتها المهنية كممثلة في سن 3 سنوات. ومع العديد من الإنجازات تحت اسمها، تمتلك أبيجيل حالياً ثروة صافية قدرها 12 مليون دولار، وهي واحدة من أغنى الأطفال في العالم.

10- جيدن سميث، صافي الثروة: 8 ملايين دولار.

جادين سميث هو ابن الممثل الشهير ويل سميث الذي ظهر لأول مرة في عام 2006 في بطولة فيلم مع والده "السعي وراء السعادة". ومنذ ذلك الحين، عمل في العديد من الأفلام الشعبية وجمع ثروة قدرها 8 ملايين دولار.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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