أصيب عدد من الفلسطينيين، مساء الأحد، بحالات اختناق نتيجة استنشاق الغاز المسيل للدموع، خلال مواجهات مع الجيش الإسرائيلي، في الضفة الغربية.

وذكرت الوكالة الرسمية الفلسطينية، نقلاً عن مصادر محلية، أن "جيش الاحتلال الإسرائيلي اقتحم قرية رمانة (..) شمالي الضفة، ما أدى إلى اندلاع مواجهات بين شبان فلسطينيين والجيش".

وأضافت الوكالة، أن الجيش الإسرائيلي أطلق خلال المواجهات قنابل الصوت والغاز المسيل للدموع والأعيرة المعدنية المغلفة بالمطاط تجاه الشبان والمنازل.

وأوضحت أن ذلك "أدى إلى إصابة عدد من المواطنين (لم تحدد عددهم) بحالات اختناق، جرى علاجهم ميدانياً".

ويتعرض الفلسطينيون في مناطق متفرقة من الضفة، لاعتداءات متكررة من المستوطنين والجيش الإسرائيلي، بهدف الضغط عليهم وتهجيرهم من أراضيهم، بحسب مسؤولين فلسطينيين.