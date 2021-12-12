سياسة
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الضفة.. حالات اختناق في مواجهات بين فلسطينيين وجيش الاحتلال الإسرائيلي
اندلعت مواجهات بين شبان فلسطينيين وجنود الاحتلال، مساء الأحد، عقب اقتحام الجيش الإسرائيلي قرية رمانة، شمالي الضفة الغربية، وأطلق الجنود قنابل الصوت والغاز المسيل للدموع والأعيرة المعدنية المغلفة بالمطاط ما أدى إلى إصابة عدد من المواطنين الفلسطينيين.
الضفة.. حالات اختناق في مواجهات بين فلسطينيين وجيش الاحتلال الإسرائيلي
جيش الاحتلال الإسرائيلي اقتحم قرية رمانة شمالي الضفة ما أدى إلي اندلاع مواجهات مع الفلسطينيين  / وسائل إعلام فلسطينية
12 ديسمبر 2021

أصيب عدد من الفلسطينيين، مساء الأحد، بحالات اختناق نتيجة استنشاق الغاز المسيل للدموع، خلال مواجهات مع الجيش الإسرائيلي، في الضفة الغربية.

وذكرت الوكالة الرسمية الفلسطينية، نقلاً عن مصادر محلية، أن "جيش الاحتلال الإسرائيلي اقتحم قرية رمانة (..) شمالي الضفة، ما أدى إلى اندلاع مواجهات بين شبان فلسطينيين والجيش".

وأضافت الوكالة، أن الجيش الإسرائيلي أطلق خلال المواجهات قنابل الصوت والغاز المسيل للدموع والأعيرة المعدنية المغلفة بالمطاط تجاه الشبان والمنازل.

وأوضحت أن ذلك "أدى إلى إصابة عدد من المواطنين (لم تحدد عددهم) بحالات اختناق، جرى علاجهم ميدانياً".

ويتعرض الفلسطينيون في مناطق متفرقة من الضفة، لاعتداءات متكررة من المستوطنين والجيش الإسرائيلي، بهدف الضغط عليهم وتهجيرهم من أراضيهم، بحسب مسؤولين فلسطينيين.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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