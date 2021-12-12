توجه نفتالي بينيت إلى الإمارات العربية المتحدة الأحد، حسب ما أعلن مكتبه، في أول زيارة رسمية لرئيس وزراء إسرائيلي منذ إقامة العلاقات بين البلدين العام الماضي.

وفيما يلي أبرز مراحل التطبيع بين الدولة العبرية والإمارات:

"اختراق ضخم"

في 13 أغسطس/آب 2020، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب عن "اتفاق سلام تاريخي" بين إسرائيل والإمارات العربية المتحدة.

وقال ترمب في تغريدة على تويتر "إنه اختراق ضخم! اتفاق سلام تاريخي بين صديقينا الكبيرين، إسرائيل والإمارات العربية المتحدة".

وصدر بيان مشترك عن الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل والإمارات العربية المتحدة تحدث عن اتفاق "على مباشرة العلاقات الثنائية الكاملة بين إسرائيل والإمارات".

وأكدت الإمارات أن الاتفاق ينص على "وقف ضم إسرائيل لأراض فلسطينية". لكن رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق بنيامين نتنياهو أكد أن الضم "أرجئ" فقط.

ووصف الفلسطينيون الاتفاق بأنه "خيانة".

أول رحلة مباشرة

في 29 أغسطس/آب ألغت الإمارات قانون مقاطعة إسرائيل.

في 31 أغسطس/آب، حطت في أبوظبي أول رحلة تجارية بين إسرائيل والإمارات انطلقت من مطار بن غوريون بالقرب من تل أبيب وعلى متنها وفد إسرائيلي-أمريكي ترأسه صهر الرئيس الأمريكي السابق ومستشاره جاريد كوشنر.

في الثاني من سبتمبر/أيلول، وافقت السعودية على السماح للرحلات الإسرائيلية بعبور أجوائها.

اتفاق تاريخي

في 15 سبتمبر/أيلول، وقعت الإمارات والبحرين اللتين لم تخوضا حرباً ضد إسرائيل، اتفاقات تطبيع رسمية مع الدولة العبرية في البيت الأبيض.

وندد الفلسطينيون بما اعتبروه "طعنة في الظهر".

وفي 20 أكتوبر/تشرين الأول، قررت إسرائيل والإمارات إعفاء مواطنيهما من تأشيرات الدخول، في سابقة مع بلد عربي.

افتتاح سفارات

في 24 يناير/كانون الثاني 2021، أعلنت إسرائيل فتح سفارة في الإمارات مع وصول ممثل البعثة إيتان نائيه.

وفي الأول من مارس/آذار، قدم أول سفير إماراتي في اسرائيل محمد محمود فاتح علي آل خاجة أوراق اعتماده إلى الرئيس الإسرائيلي رؤوفين ريفلين.

استثمارات

في 11 مارس/آذار، أعلنت الإمارات إنشاء صندوق استثماري بقيمة عشرة مليارات دولار (نحو 8,3 مليار يورو) مخصص للقطاعات الاستراتيجية في إسرائيل.

وفي 31 مايو/أيار، وقع البلدان اتفاقاً ضريبياً يهدف إلى تشجيع الاستثمارات، بحسب وزير المالية الإسرائيلي إسرائيل كاتز.

إعلام

في 21 يونيو/حزيران، أعلنت قناة "آي 24 نيوز" الإخبارية الدولية سلسلة اتفاقات مع الإمارات، شملت فتح مكتب دائم لها في دبي، في سابقة بالنسبة إلى وسيلة إعلامية مقرها إسرائيل.

تدشين مبنى السفارة

في 29 حزيران/يونيو، دشن وزير الخارجية الإسرائيلي يائير لبيد في الإمارات أول سفارة إسرائيلية في الخليج، وذلك خلال زيارة رسمية غير مسبوقة يجريها وزير إسرائيلي منذ تطبيع العلاقات.

بينيت في الإمارات

يزور رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت الإمارات الأحد، في أول زيارة رسمية لرئيس وزراء إسرائيلي منذ إقامة العلاقات بين البلدين.

وقال مكتب بينيت إنه سيلتقي مع ولي عهد أبو ظبي الشيخ محمد بن زايد.

وقال بينيت قبل صعوده على متن الطائرة إن "الزيارة تهدف إلى تعميق التعاون بين البلدين في المجالات كافة" موضحاً "العلاقات ممتازة وشاملة وعلينا مواصلة رعايتها وتعزيزها وبناء سلام دافىء بين الشعبين".