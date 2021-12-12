أعلن الاتحاد الدولي للتأريخ والإحصاء، الأحد، حصد المصري محمد صلاح جائزة أفضل لاعب في قارة إفريقيا لعام 2021.

ونشر الاتحاد الدولي للتأريخ والإحصاء عبر موقعه الإلكتروني صورة لنجم ليفربول الإنكليزي أعلن من خلالها تتويج محمد صلاح بالجائزة، التي تأتي ضمن عدة جوائز يقدمها الاتحاد للاعبين بكل المراكز، وفي كل القارات أيضاً.

ويمرّ صلاح بفترة ذهبية هذا العام، إذ نجح في تسجيل 21 هدفاً وصناعة 9، ليساهم بمجموع 30 هدفاً، في أول 22 مباراة فقط هذا الموسم مع ليفربول، كما حلّ في المركز الثاني بين أفضل الهدافين في الموسم الفائت بفارق هدف وحيد عن هاري كين مهاجم توتنهام هوتسبير.

ويعتلي صلاح صدارة هدافي الدوري الإنكليزي حالياً برصيد 14 هدفاً، متقدماً بفارق 5 أهداف عن جيمي فاردي مهاجم ليستر سيتي.

وفي بقية الجوائز، نال الجزائري رياض محرز نجم منتخب مانشستر سيتي جائزة أفضل صانع ألعاب في القارة السمراء، والسنغالي إدوارد ميندي حامي عرين تشيلسي جائزة أفضل حارس، وتوّج الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني، المدير الفني للأهلي، بجائزة أفضل مدرب.