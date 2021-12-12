سياسة
2 دقيقة قراءة
4 قتلى في إطلاق نار خلال جنازة في مخيم للاجئين الفلسطينيين جنوبي لبنان
​​​​​​قال مصدر من حركة حماس إن "4 شهداء سقطوا وأصيب عدد كبير من الأشخاص، بعضهم في حالة خطر، جراء إطلاق نار مصدره مركز لحركة فتح أثناء تشييع جثمان الشهيد حمزة شاهين".
4 قتلى في إطلاق نار خلال جنازة في مخيم للاجئين الفلسطينيين جنوبي لبنان
مقتل 4 أشخاص وإصابة آخرين في إطلاق نار خلال جنازة في مخيم "برج الشمالي" للاجئين الفلسطينيين جنوبي لبنان / AFP
12 ديسمبر 2021

قُتل 4 أشخاص وأصيب آخرون في إطلاق نار خلال تشييع جثمان قتيل سقط في انفجار بمخيم "برج الشمالي" للاجئين الفلسطينيين جنوبي لبنان.

ووفق وكالة الأنباء اللبنانية الرسمية، فإنّ إشكالاً (مسلحاً) وقع أثناء تشييع أقامته حركة حماس للمهندس حمزة شاهين، الذي قُتل في انفجار مخيم "البرج الشمالي" قبل يومين، وشارك في التشييع قيادات من "حماس" وتنظيمات إسلامية فلسطينية ولبنانية.

​​​​​​​وقال مصدر من حركة حماس، طلب عدم نشر اسمه، للأناضول إن "4 شهداء سقطوا وأصيب عدد كبير من الأشخاص، بعضهم في حالة خطر، جراء إطلاق نار مصدره مركز لحركة فتح (التحرير الوطني الفلسطيني) أثناء تشييع جثمان الشهيد حمزة شاهين".

فيما نفى قائد قوات "الأمن الوطني الفلسطيني" في المخيم، طلال العبد قاسم، أن يكون مطلق النار من حركة "فتح" أو من قوات الأمن الوطني، معرباً عن استعداده لفتح تحقيق في الحادث.

والجمعة، وقع انفجار داخل المخيم، الذي يضمّ نحو 20 ألف لاجئ فلسطيني.

وقالت "حماس" إن الانفجار ناجم عن "ماسٍ كهربائي" في مستودع به أسطوانات غاز وأوكسيجين، نافية صحة ما ذكرته الوكالة اللبنانية من أن الحادث ناجم عن انفجار ذخائر داخل مخزن تابع للحركة.

​​​​​​​ويبلغ عدد اللاجئين الفلسطينيين في لبنان نحو 200 ألف يتوزعون على 12 مخيماً تخضع معظمها لنفوذ الفصائل الفلسطينية، ويشهد بعضها من حين إلى آخر توترات واشتباكات مسلحة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us