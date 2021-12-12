قُتل 4 أشخاص وأصيب آخرون في إطلاق نار خلال تشييع جثمان قتيل سقط في انفجار بمخيم "برج الشمالي" للاجئين الفلسطينيين جنوبي لبنان.

ووفق وكالة الأنباء اللبنانية الرسمية، فإنّ إشكالاً (مسلحاً) وقع أثناء تشييع أقامته حركة حماس للمهندس حمزة شاهين، الذي قُتل في انفجار مخيم "البرج الشمالي" قبل يومين، وشارك في التشييع قيادات من "حماس" وتنظيمات إسلامية فلسطينية ولبنانية.

​​​​​​​وقال مصدر من حركة حماس، طلب عدم نشر اسمه، للأناضول إن "4 شهداء سقطوا وأصيب عدد كبير من الأشخاص، بعضهم في حالة خطر، جراء إطلاق نار مصدره مركز لحركة فتح (التحرير الوطني الفلسطيني) أثناء تشييع جثمان الشهيد حمزة شاهين".

فيما نفى قائد قوات "الأمن الوطني الفلسطيني" في المخيم، طلال العبد قاسم، أن يكون مطلق النار من حركة "فتح" أو من قوات الأمن الوطني، معرباً عن استعداده لفتح تحقيق في الحادث.

والجمعة، وقع انفجار داخل المخيم، الذي يضمّ نحو 20 ألف لاجئ فلسطيني.

وقالت "حماس" إن الانفجار ناجم عن "ماسٍ كهربائي" في مستودع به أسطوانات غاز وأوكسيجين، نافية صحة ما ذكرته الوكالة اللبنانية من أن الحادث ناجم عن انفجار ذخائر داخل مخزن تابع للحركة.

​​​​​​​ويبلغ عدد اللاجئين الفلسطينيين في لبنان نحو 200 ألف يتوزعون على 12 مخيماً تخضع معظمها لنفوذ الفصائل الفلسطينية، ويشهد بعضها من حين إلى آخر توترات واشتباكات مسلحة.