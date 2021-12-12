أبلغ وزير الدفاع الإسرائيلي، بيني غانتس، خلال اجتماعاته هذا الأسبوع في واشنطن المسؤولين الأمريكيين بأنه أصدر تعليماته للجيش بالتحضير لضربة ضد إيران، وأنه عرض جدولاً زمنياً لذلك، وذلك حسب موقع عبري.

وكشف موقع

"تايمز أوف إسرائيل"

أنّ غانتس قال في إيجاز مع الصحفيين، على هامش القمة الوطنية للمجلس الأمريكي الإسرائيلي في فلوريدا، الجمعة، إن الأمر الذي أصدره هو "الاستعداد للتحدي الإيراني على المستوى التشغيلي".

وأشار مسؤول دفاعي كبير، تحدّث للموقع شريطة عدم الكشف عن هويته، إلى أن غانتس قدّم جدولاً زمنياً لموعد وقوع مثل هذا الهجوم، خلال اجتماعاته مع نظيره الأمريكي، لويد أوستن، ووزير الخارجية، أنتوني بلينكين.

وقال غانتس إن مسؤولي الإدارة، الذين التقى بهم، كانوا مهتمين بمخاوف إسرائيل، وإنه أكد أن إيران مشكلة عالمية قبل أن تكون مشكلة إسرائيلية.

وأقرّ غانتس بأن إدارة الرئيس الأمريكي، جو بايدن، لم تحدد موعداً لانسحابها من المحادثات الجارية في فيينا إذا لم يحدث تقدم، لكنه أعرب عن ثقته في أن واشنطن ستبدأ في التفكير في الخيار العسكري بجدية أكبر إذا لم تكن هناك تطورات إيجابية.

وقال المسؤول الدفاعي الكبير إن إيران "تقترب من تخصيب كمية اليورانيوم اللازمة لصنع قنبلة نووية، وإنه سيكون من الأسهل العمل ضد طهران قبل أن تتجاوز هذا الحد".

وأضاف غانتس أن الرأي العام الأمريكي لا يدعم فكرة المزيد من التدخل العسكري في الشرق الأوسط، لكنه قال إنه مع اقتراب إيران من امتلاك سلاح نووي، سيقبلون بالفكرة.

وفي السياق قال إيال زامير المرشح لشغل منصب رئيس أركان الجيش الإسرائيلي المقبل، إن توجيه ضربة ضد المنشآت النووية الإيرانية سيكون صعباً، دون التنسيق مع الولايات المتحدة.

وأضاف زامير في مقابلة السبت في مؤتمر المجلس الإسرائيلي الأمريكي: "الرغبة دائماً في التنسيق مع (الولايات المتحدة) هو ما نقوم به، ولكن في نهاية المطاف، فإن إسرائيل مسؤولة عن مصيرها وستحمي أمن مواطنيها".

وأوضح زمير أن العمل العسكري سيكون الحل الأخير، ولن يجرِ تنفيذه إلا في حالة عدم وجود حل دبلوماسي، مشيراً إلى أن المحادثات في فيينا "مقلقة" للغاية، وأن جميع الخيارات تبدو سيئة للغاية.

ومع بدء الجولة السابعة من مفاوضات الاتفاق النووي، طلب بايدن من فريقه مباشرة "التحضيرات" في حال إخفاق المحاولات الدبلوماسية، وفق ما كشفت الناطقة باسم البيت الأبيض، جين ساكي، الخميس الماضي.

وبحث المسؤولون الإسرائيليون، الذين زاروا واشنطن، إجراء مناورات عسكرية مشتركة لمواجهة الطموحات النووية الإيرانية.