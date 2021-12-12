أعلنت السلطات السعودية، الأحد، ضبط مواطن لتهريبه ونقله امرأتين، مخالفتين لنظام أمن الحدود، حسب وكالة الأنباء السعودية (واس).

وأوضح متحدث باسم شرطة منطقة جازان أن "دوريات الأمن العام وحرس الحدود بمركز الضبط الأمني بمحافظة الدائر، تمكنت من ضبط مواطن لتهريبه ونقله امرأتين مخالفتين لنظام أمن الحدود من الجنسية اليمنية في مركبة خاصة".

وأشار إلى أنه جرى توقيف المتهمين الثلاثة، واتخذت بحقهم الإجراءات النظامية الأولية، وجرت إحالتهم إلى النيابة العامة المختصة.

وشدد المتحدث على أن "كل من يُسهّل دخول مخالفي نظام أمن الحدود للمملكة أو نقلهم داخلها، أو يوفر لهم المأوى، أو يقدم لهم أي مساعدة أو خدمة بأي شكل من الأشكال يعرض نفسه لعقوبات تصل إلى السجن مدة 15 سنة، وغرامة مالية تصل إلى مليون ريال (حوالى 270 ألف دولار أمريكي)، ومصادرة وسيلة النقل والسكن المستخدم للإيواء، إضافة إلى التشهير".

واعتبر أن هذه الجريمة تعد من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف، والمخلة بالشرف والأمانة"، داعياً الجميع إلى الإبلاغ عن مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود.