قال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون في خطاب متلفز الأحد إن موجة هائلة آتية جراء أوميكرون، مبدياً خشيته عدم كفاية جرعتين من اللقاح لتوفير مستوى المناعة.

جاء ذلك عقب رفع الحكومة البريطانية مستوى التهديد الرسمي لفيروس كورونا وتحذيرها من سرعة انتشار المتحورة أوميكرون بعد ارتفاع عدد الإصابات.

وأضاف: "لكن النبأ السار هو أن علماءنا مقتنعون بأنه مع جرعة ثالثة، جرعة معززة، يمكننا جميعاً زيادة مستوى المناعة لدينا".

ويراهن جونسون على قدرة الجرعة الثالثة على التخفيف من حدة انتشار المتحورة الجديدة وتداعياتها السلبية على الاقتصاد البريطاني. وعملاً بذلك سترفع الحكومة البريطانية عدد مراكز التلقيح وتمديد ساعات عملها، إضافة إلى الاستعانة بالجيش وتدريب آلاف المتطوعين على منح التطعيم.

وجاء خطاب جونسون تفاعلاً مع تحذيرات الأطباء بوجود أدلة مبكرة تظهر أن أوميكرون ينتشر بشكل أسرع بكثير من المتحور دلتا السائد حالياً في المملكة، وبأن اللقاحات توفر حماية أقل ضده. متوقعين في السياق ذاته أن يحل المتحور أوميكرون محل المتحور دلتا ليصبح هو السلالة المهيمنة في المملكة المتحدة في غضون أيام.

ورفعت بناء على ذلك الحكومة البريطانية مستوى التهديد الرسمي لكورونا، إذ تعد المتضررة بشكل كبير من الجائحة مع تسجيلها 146 ألف وفاة في الإجمال ونحو خمسين ألف إصابة جديدة يومياً.