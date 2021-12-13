طالب مجلس العلاقات الأمريكية الإسلامية (كير) بطرد النائب الجمهوري بول جوسار من مجلس النواب بعد تعليقاته حول "تدمير المسجد الأقصى".

وقال جوسار: "من المقيت السماح ببناء مسجد فوق هذا المعبد (الهيكل اليهودي المزعوم) ينبغي على الأمم المتحدة أن تجد السبل لتفكيك هذا المسجد ونقله”.

من جانبه رد المدير التنفيذي لـ"كير" نهاد عوض، قائلاً: "لا ينبغي أن يكون في الكونغرس مكان لمن يحرضون على العنف الديني ويستخدمون الإسلاموفوبيا أداة لكسب النفوذ، وقد تكون دعوة النائب جوسار لتدمير موقع إسلامي مقدس مجرد محاولة أخرى من متطرف سياسي للحصول على الدعاية الرخيصة".

وتابع: "لذا يتعين طرده من قبل قادة الدولة والوطنيين الجمهوريين بنفس الطريقة التي يرفضون بها التصريحات المعادية للإسلام”.

وذكر جوسار تعليقاته في بيان يعترض فيه على قرار للأمم المتحدة صدر مؤخراً باستخدام الاسم العربي للمسجد الأقصى، معرباً عن "أن استخدام هذا الاسم هو إهانة لجميع الأديان”.

وجوسار شخصية عنصرية مثيرة للجدل التقى سابقاً بقادة للجماعات العنصرية التي تؤمن بتفوق الجنس الأبيض، وهو يؤمن بنظريات المؤامرة التي لا أساس لها من الصحة.