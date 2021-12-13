بعد أن اجتاحت الأعاصير مناطق عديدة في الغرب الأوسط والجنوب الأمريكي ليلة الجمعة مسفرة عن سقوط عدد من القتلى أعلنت السلطات أنه ليس لديها أمل في العثور على الناجين.

ولقي نحو ستة عمال حتفهم في مخزن لشركة أمازون بولاية إيلينوي، وذلك بعد أن انهار المصنع جراء قوة الإعصار.

كما اجتاحت الأعاصير داراً لرعاية المسنين في ولاية أركنسو متسببة بوفاة شخص من بين شخصين كانا قد لقيا حتفهما في الولاية ذاتها، وجرى الإبلاغ أيضاً عن مقتل أربعة في ولاية تينيسي واثنين في ولاية ميزوري.

ووفق ما أشارت إليه تقارير رسمية صادرة عن خبراء الأرصاد الجوية فإن بلدة مايفيلد الصغيرة بولاية كنتاكي تعد من أكثر المناطق المتضررة من الأعاصير.

وكشف حاكم ولاية كنتاكي آندي بشير أن ما لا يقل عن 80 شخصاً لقوا حتفهم في ولايته وأن عدد القتلى من المرجح أن يتجاوز 100 شخص، فلا يوجد أمل في العثور على مزيد من الناجين بين الأنقاض.

ولفت إلى أنها كانت من أكثر الأعاصير تدميراً في تاريخ الولاية، لدرجة أن المباني الأكثر ثباتاً من الفولاذ والطوب قد سويت بالأرض.

ولا تزال جهود السلطات مستمرة لتخفيف وطأة الكارثة على سكان الولاية، وقد بدأ خلال الساعات الماضية أكثر من 300 من أفراد الحرس الوطني برفع الأنقاض وتوزيع المياه ومولدات الكهرباء على السكان.

وفتحت وكالة إدارة الطوارئ الاتحادية الأمريكية الملاجئ وأرسلت فرقاً وإمدادات من الوجبات والمياه.