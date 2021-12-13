سياسة
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"يجب أن تكون عازبة".. جدل متصاعد بفرنسا حول شروط اختيار ملكة جمال العام
تصدرت وزيرة المساواة بين الجنسين في فرنسا، إليزابيث مورينو معارضة حفل ملكة الجمال هذا العام، منددة بالمسابقة و"قواعدها البالية التي يمكن أن تكون تمييزية"، ودافعت ملكة جمال فرنسا عن موقفها، معلنة أنها "نسوية وتفعل ما تريد".
"يجب أن تكون عازبة".. جدل متصاعد بفرنسا حول شروط اختيار ملكة جمال العام
دافعت ملكة جمال فرنسا عن موقفها معلنة أنها "نسوية وتفعل ما تريد" / AFP
13 ديسمبر 2021

أعلنت ملكة جمال فرنسا تأييدها للنسوية، عقب فوزها بمسابقة هذا العام، بعد تعرضها لانتقادات من وزيرة المساواة بين الجنسين في الحكومة الفرنسية.

وقالت ديان ليير (24 عاماً) في مؤتمر صحفي مساء السبت: "بوصفي أمراة أردت أن أظهر أن بإمكانك أن تكوني ملكة جمال فرنسا ونسوية في آن واحد"، موضحة: "بالنسبة إلي أن أكون نسوية يعني أن أقرر ما أريده".

وطالما واجهت مسابقة انتخاب ملكة جمال فرنسا وغيرها من المسابقات الجمالية المماثلة عبر العالم انتقادات من قبل منظمات حقوق المرأة باعتبارها تشكل تسليعاً للمرأة وترويجاً لمعايير جسدية غير صحية.

وتصدرت إليزابيث مورينو وزيرة المساواة بين الجنسين في فرنسا المعارضة هذا العام، منددة بالمسابقة الجمالية و"قواعدها البالية التي يمكن أن تكون تمييزية".

وتشترط المسابقة على المشتركات أن يكن عازبات وطولهن أكثر من متر وسبعين سنتيمتراً وأعمارهن أقل من 25 عاماً، على الرغم من أن المنظمين أعلنوا هذا العام أن شرط عدم الزواج سيتغير "لمواكبة العصر".

وشاهد أكثر من سبعة ملايين شخص، أي نحو واحد من كل سبعة بالغين فرنسيين، حفل انتخاب ملكة جمال فرنسا هذا العام.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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