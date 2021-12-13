سياسة
3 دقيقة قراءة
السعودية تخفض حجم الإنفاق العسكري في ميزانيتها المالية لعام 2022
تعتزم المملكة العربية السعودية تخصيص نحو 171 مليار ريال أي ما يعادل 45.58 مليار دولار للإنفاق العسكري لسنة 2022، في انخفاض بنسبة 10.2% عن تقديرات إنفاق عام 2021، موجهة في المقابل اهتمامها خلال الفترة المقبلة إلى قطاعات أخرى.
السعودية تخفض حجم الإنفاق العسكري في ميزانيتها المالية لعام 2022
تحتل السعودية المرتبة الثالثة عالمياً في حجم الإنفاق العسكري / AFP
13 ديسمبر 2021

أعلنت المملكة العربية السعودية يوم الأحد أنها قررت تخصيص نحو 171 مليار ريال للإنفاق العسكري لسنة 2022، وذلك بعد أن أنفقت نحو 201 مليار ريال على قواتها المسلحة خلال عام 2020، في إشار رسمية إلى أن كلفة الصراع العسكري في اليمن بدأت تتراجع فعلياً.

وفي السياق ذاته تحدثت وكالة الأنباء السعودية "واس" الأحد عن إصدار العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز مرسوماً ملكياً يقر فيه الميزانية العامة لعام 2022، وتتضمن "إيرادات بمبلغ 1045 مليار ريال (278.6 مليار دولار) ومصروفات بمبلغ 955 مليار ريال (254.6 مليار دولار) ويقدر الفائض بمبلغ 90 مليار ريال (24 مليار دولار)".

وقال العاهل السعودي: "إن اعتماد ميزانية 2022 يأتي بعد تجاوز المملكة الآثار الاقتصادية والمراحل الاستثنائية لجائحة كوفيد-19 واستمرار الانطلاقة الاقتصادية للمملكة نتيجة للإصلاحات الاقتصادية والمالية، وفق رؤية المملكة 2030".

وأضاف أن المملكة "تهدف إلى الاهتمام بأمن المواطنين والمقيمين وصحتهم والتنمية البشرية واستمرار النمو والتنويع الاقتصادي والاستدامة المالية.

وبذلك تكون المملكة أقرت ميزانيتها من دون أن تتوقع عجزاً، وذلك للمرة الأولى منذ انهيار أسعار النفط عام 2014 وبعد الانهيار الحاد لاقتصادها على خلفية تداعيات انتشار جائحة كورونا، متوقعة في الوقت ذاته تسجيل فائض بنحو 24 مليار دولار، وفق ما أشار الإعلام الرسمي.

وتوقعت وزارة المالية السعودية خلال شهر سبتمبر/أيلول الماضي أن تتضمن ميزانية 2022 عجزاً قدره 52 مليار ريال أي ما يعادل 13.8 مليار دولار.

ومع انتهاجها سياسة تقشفية وتقليصها حجم النفقات وعلى رأسها النفقات العسكرية في إطار استراتيجيتها لتمويل خطة للتحول الاقتصادي وتنفيذ مشاريع كبرى في قطاعات غير نفطية، بينها الترفيه والسياحة والاستثمار في التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، تمكنت المملكة من تجاوز هذا العجز وفق تقديراتها الأولية وترجيح تحقيق فائض كبير.

مصدر:TRT عربي
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us