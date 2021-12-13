استشهد شاب فلسطيني فجر الاثنين وأصيب آخران خلال اقتحام جيش الاحتلال الإسرائيلي مدينة نابلس شمالي الضفة الغربية المحتلة.

وأوضح مدير الإسعاف والطوارئ بالهلال الأحمر في نابلس أحمد جبريل أن الشاب جميل محمد الكيال (31 عاماً) استشهد عقب إصابته بالرصاص الحي في رأسه، مضيفاً أن شابين آخرين أُصيبا جراء دهسهما بسيارة عسكرية إسرائيلية.

وأظهرت تسجيلات مصورة ومباشرة عبر صفحات إخبارية محلية لحظات وداع الشهيد "الكيال".

وأعلنت قوى وطنية في نابلس الإضراب العام في المدينة وأغلقت المحال التجارية أبوابها.

واندلعت مواجهات عنيفة بين عشرات الشبان وقوات الاحتلال في شارع رأس العين وشارع الباشا وسمعت أصوات طلقات كثيفة للنيران.

وذكرت مصادر محلية أن قوات الاحتلال اعتقلت الشاب أمير الحاج من منطقة رأس العين في المدينة بالإضافة إلى عشرات آخرين من مناطق متفرقة بالضفة الغربية.

وشنت قوات الاحتلال حملة اعتقالات واسعة في الضفة والقدس المحتلتين فجر اليوم، طالت أكثر من 27 فلسطينياً بينهم أسرى محررون.

كما اعتقلت قوات الاحتلال فجر الاثنين القيادي في حركة حماس الشيخ حسن يوسف خلال اقتحام منزله ببلدة بيتونيا قرب رام الله وسط الضفة الغربية المحتلة.

وكانت قوات الاحتلال أفرجت عن القيادي يوسف (64 عاماً) في شهر يوليو/تموز الماضي بعد اعتقال استمر عشرة شهور في الحبس الإداري. وأمضى يوسف أكثر من 20 عاماً في سجون الاحتلال، معظمها في الاعتقال الإداري.

ويعاني يوسف أمراضاً عدة مزمنة كارتفاع ضغط الدم والسكري، ويحتاج إلى عناية طبية مستمرة.