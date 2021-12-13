التقى رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت الاثنين مع ولي عهد أبو ظبي الشيخ محمد بن زايد في الإمارات.

ووصف بيان رسمي صادر عن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي اللقاء بأنه "لقاء تاريخي".

وأشارت وسائل إعلام إسرائيلية في وقت سابق إلى أن الموضوع الإيراني سيكون حاضراً في اللقاءات التي يعقدها بينيت الاثنين في الإمارات، وبخاصة مع ولي عهد أبو ظبي الشيخ محمد بن زايد.

وتحدث بينيت في تصريح إعلامي قبل مغادرته تل أبيب عن هدف الزيارة الأحد، قائلاً: "تهدف الزيارة إلى تعميق التعاون بين البلدين في شتى المجالات؛ العلاقات بيننا ممتازة ومتفرعة، وعلينا مواصلة رعايتها وتعزيزها وبناء السلام الدافئ بين الشعبين".

بدورها قالت صحيفة "جروزاليم بوست" الإسرائيلية تعليقاً على الزيارة: "تنظر إسرائيل والإمارات العربية المتحدة إلى إيران النووية باعتبارها تهديداً كبيراً، ومن المرجح أن يبرز الموضوع أيضاً".

وأضافت الصحيفة: "تأتي زيارة بينيت في الوقت الذي تواصل فيه القوى العالمية مفاوضاتها في فيينا مع إيران بشأن برنامجها النووي، وتخشى إسرائيل أن ترفع الولايات المتحدة العقوبات من دون أن تُجبر طهران على تقديم تنازلات كبيرة".

وباعتبار التطبيع ثمرة جهود رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق نتنياهو الذي لم يتمكن من زيارة أبو ظبي قبل مغادرة منصبه، قالت صحيفة "هارتس" الإسرائيلية: "كان نتنياهو حريصاً جداً على أن يكون أول زعيم إسرائيلي يصل إلى أبو ظبي، لدرجة أنه منع وزراء حكوميين آخرين من السفر إلى هناك لحضور اجتماعات، حتى يتمكن من المطالبة بجائزته، لكن لم يتم الأمر".

وأضافت هآرتس: "قررت أبو ظبي أنها لا ترغب في أن تكون بمثابة خلفية لحملة نتنياهو الانتخابية".