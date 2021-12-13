أفرجت السلطات الإسرائيلية الاثنين عن الشيخ رائد صلاح رئيس الحركة الإسلامية "المحظورة" في إسرائيل بعد اعتقال دام نحو 16 شهراً.

وجاء قرار السلطات الإسرائيلية بعد نحو 16 شهراً مدة اعتقال قضاها الشيخ في سجن عسقلان بتهمة التحريض على "الإرهاب".

ويستعد في هذه الأثناء العشرات من الفلسطينيين لتنظيم حفل استقبال للشيخ، وقد أعلنت لجنة "المتابعة العليا للجماهير العربية بالداخل الفلسطيني" أن "الداخل الفلسطيني يستعد لاستقبال الشيخ رائد صلاح بعد قضاء فترة محكوميته".

وأضافت اللجنة: "سُجن الشيخ صلاح ظلماً وعدواناً ودفع ثمن الحفاظ على ثوابت شعبنا وأمتنا وثمن دفاعه عن المسجد الأقصى المبارك وعن المفاهيم الإسلامية والوطنية الصافية والصادقة كما توارثها شعبنا وأمتنا".

وفي فبراير/شباط 2020 قضت محكمة الصلح الإسرائيلية في مدينة حيفا (شمال) بسجنه لمدة 28 شهراً بتهمة "التحريض على العنف والإرهاب"، وخفضت إلى 17 شهراً، بعد خصم الفترة التي قضاها سابقاً (11 شهراً منها).

ومنذ بدء قضاء محكوميته في 16 أغسطس/آب 2020 مكث الشيخ صلاح في السجن الانفرادي.

وحظرت إسرائيل "الحركة الإسلامية" التي يترأسها صلاح في نوفمبر/تشرين الثاني 2015 بدعوى "ممارستها نشاطات تحريضية ضد إسرائيل".