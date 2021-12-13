سياسة
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أمير الكويت وسلطان عُمان يتغيبان عن القمة الخليجية بالرياض
تنعقد غداً الثلاثاء القمة الخليجية الـ42 في الرياض من دون حضور أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر، وسلطان عمان هيثم بن طارق، إذ يرسل كل منهما وفداً عن بلاده لحضور القمة.
أمير الكويت وسلطان عُمان يتغيبان عن القمة الخليجية بالرياض
/ Reuters
13 ديسمبر 2021

تنعقد القمة الخليجية الـ42 غداً الثلاثاء في العاصمة السعودية الرياض من دون حضور أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر، وسلطان عمان هيثم بن طارق.

ووفق وكالة الأنباء الكويتية الرسمية (كونا) "يترأس ولي العهد الكويتي الشيخ مشعل الأحمد الجابر وفد بلاده في قمة دول مجلس التعاون الخليجي بالرياض".

فيما أعلنت وكالة الأنباء العمانية الرسمية أن "نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء فهد بن محمود آل سعيد سيترأس وفد بلاده في القمة الخليجية الـ42 نيابة عن سلطان عمان هيثم بن طارق".

وبذلك يغيب أمير الكويت وسلطان عمان عن القمة الخليجية، فيما لم يُعلن حتى الآن مستوى تمثيل كل من الإمارات وقطر والبحرين في القمة.

وتستضيف الرياض أعمال القمة الثلاثاء لبحث "تثبيت المصالحة الخليجية وما تشهده المنطقة من تغيرات واستحقاقات سياسية وملفات ملحة أبرزها الملف النووي الإيراني"، وفق إعلام سعودي.

واستبق ولي العهد السعودي محمد بن سلمان القمة بجولة خليجية أجراها قبل أيام شملت سلطنة عمان والإمارات وقطر والبحرين والكويت.

وتعد هذه أول قمة تنعقد بعد إتمام مصالحة خليجية خلال القمة الـ41 بمدينة العلا السعودية في يناير/كانون الثاني الماضي لإنهاء خلاف تاريخي اندلع منتصف 2017 بين الرياض وأبو ظبي والمنامة والقاهرة من جانب وقطر من جانب آخر.

وتأسس مجلس التعاون لدول الخليج العربية عام 1981، ويضم 6 دول هي: السعودية وقطر والإمارات والبحرين والكويت وسلطنة عمان.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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