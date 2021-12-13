توصل علماء بريطانيون إلى أن نظام التطعيم بجرعتَي لقاح للوقاية من "كوفيد-19" لا يؤدّي إلى إنتاج أجسام مضادة كافية لمحاربة المتحور أوميكرون من فيروس كورونا، الأمر الذي يرجح زيادة الإصابات بين من أصيبوا من قبل بالمرض أو طُعّموا باللقاحات.

ونشر باحثون من جامعة أكسفورد الاثنين، نتائج دراسة لم تحظَ حتى الآن بمراجعة علماء مناظرين حلّلوا فيها عيّنات من دماء المشاركين في دراسة كبيرة لبحث إمكانية المزج بين اللقاحات ممن سبق أن حصل على جرعات من لقاحَي أسترازينيكا-أكسفورد وفايرز-بيونتيك.

تأتي نتائج الدراسة بعد يوم من تحذير رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون عندما قال إن جرعتين من اللقاح لن تكفيا لكبح المتحور أوميكرون.

وقالت الدراسة إنه لا دليل حتى الآن على أن انخفاض مستوى الأجسام المضادة المكافحة للعدوى قد يؤدي إلى تزايد خطر الإصابة بأعراض حادة أو دخول المستشفى أو الوفاة لمن حصل على جرعتين من اللقاحات المعتمدة.

وقال ماثيو سنيب الأستاذ بجامعة أكسفورد الذي شارك في الدراسة: "هذه البيانات مهمة، لكنها ليست سوى جزء من الصورة".