فرض الاتحاد الأوروبي الاثنين، عقوبات على مجموعة فاغنر الروسية شبه العسكرية، وكذلك 8 أشخاص و3 شركات مرتبطة بها، بسبب "أعمال مزعزعة للاستقرار" نُفّذت في أوكرانيا وفي عدة دول إفريقية، حسبما أفادت عدة مصادر أوروبية لوكالة الصحافة الفرنسية.

ووافق على القرار بالإجماع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي المجتمعون في بروكسيل، على أن يُنشر في الجريدة الرسمية للاتحاد الأوروبي حتى يدخل حيز التنفيذ.

وتتضمن العقوبات حظر تأشيرات للأشخاص المشمولين وتجميد أصولهم في الاتحاد الأوروبي إذا وُجدت.

وقال دبلوماسي أوروبي إن "فاغنر شركة عسكرية روسية خاصة تُستخدم لزعزعة الأمن في أوروبا وفي بلدان أخرى مجاورة، بخاصة إفريقيا".

ورُصد وجود شركة فاغنر في عدة دول في إفريقيا جنوب الصحراء حيث لروسيا حضور، ولا سيما في مالي وجمهورية إفريقيا الوسطى، لكنها تنشط أيضاً في ليبيا وسوريا وأوكرانيا، وفقاً لمصدر أوروبي.

كذلك وافق الوزراء الأوروبيون الاثنين على إطار قانوني يسمح لهم بفرض "عقوبات على أولئك الذين يعرقلون العملية الانتقالية في مالي".