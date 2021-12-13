سجّل بركان "كومبريه فييخا" في جزيرة لابالما بأرخبيل جزر الكناري الإسبانية الاثنين، رقماً قياسياً في أطول ثوران بركاني.

ويثور البركان منذ 85 يوماً متسبباً في دمار عشرات المنازل والمساحات الزراعية، بلا مؤشرات عن قرب توقفه، حسبما نقلت وكالة "أسوشيتد برس".

وعاد البركان فجأة الأحد إلى الثوران العنيف، بعد عدة أيام من نشاط منخفض المستوى.

وأسفر نشاط البركان عن انفجارات شديدة وسحابات كبيرة من الرماد البركاني في الأجواء، كما سجلت السلطات الإسبانية بين السبت والأحد 24 زلزالاً، لكن لم يشعر سكان الجزيرة بأيّ منها.

وثار البركان في 19 سبتمبر/أيلول الماضي لأول مرة منذ 50 عاماً، واشتدّ في أكتوبر/تشرين الأول الماضي إذ تكرر وقوع انفجارات قذفت الحمم المنصهرة في الهواء وتصاعدت أعمدة الدخان على ارتفاع كيلومترات في السماء.

ووقع آخر ثوران بركاني في لابالما في أكتوبر1971 عندما أطلق بركان "تيغويا" حمماً بركانية لأكثر من 3 أسابيع بعد ظهور صدع جنوبي الجزيرة.

يُذكر أن مدينة لابالما ليست مقصداً سياحياً شهيراً.