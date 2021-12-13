ذكرت وسائل إعلام فرنسية الاثنين، أن وزير الداخلية السابق كلود غيان، أُودعَ السجن بعد فشله في سداد غرامة وتعويضات مالية، فرضتها عليه المحكمة بعد ثبوت تورطه في قضية فساد مالي، عام 2017.

وفي عام 2011 عُيّن كلود غيان وزيراً للداخلية خلال فترة حكم الرئيس السابق نيكولا ساركوزي لفرنسا.

وقالت وسائل إعلام فرنسية نقلاً عن مصادر قضائية، إن غيان (77 عاماً) اقتيد إلى سجن "لاسانتي" بالعاصمة باريس، لإخفاقه في دفع غرامة قدرها 75 ألف يورو، بالإضافة إلى تعويضات قدرها 210 آلاف يورو، بعد ثبوت تورطه في قضية "التستر والتواطؤ على اختلاس المال العام"، مع عدد من المتهمين.

وأوضح محامي الدفاع فيليب بوشيز الغوزي، أن موكله لا يزال مديناً للخزينة بمبلغ 115 ألف يورو، مبيناً أنه سيتقدّم بطلب للمحكمة لإعادة النظر في قرار حبس غيان، بسبب ظروفه الصحية.

وحكمت المحكمة على غيان في عام 2017، بالسجن لمدة عامين مع وقف التنفيذ لمدة عام، ودفع غرامة قدرها 75 ألف يورو، بالإضافة لدفع 210 آلاف يورو كتعويض للدولة.